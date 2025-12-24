Συμβαίνει τώρα:
Ο ΕΟΦ ανακαλεί συμπλήρωμα διατροφής που βοηθάει στον ύπνο

Το συμπλήρωμα διατροφής φαίνεται να περιέχει μελατονίνη που υπερβαίνει τη μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη
ΕΟΦ
EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης ενός συμπληρώματος διατροφής, το οποίο το παίρνουν κάποιοι άνθρωποι για να τους βοηθήσει στον ύπνο, αποφάσισαν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής, το SWANSON Sleep Essentials supplement diety, 60CAPS της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, περιέχει μελατονίνη που υπερβαίνει τη μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη, σύμφωνα με τον έλεγχο του ΕΟΦ.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρεται: «Αποφασίζουμε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής SWANSON Sleep Essentials supplement diety, 60CAPS της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, ΗΠΑ (παραγωγός), μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει μελατονίνη που υπερβαίνει τη μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη του 1mg (στο εν λόγω προϊόν κάθε κάψουλα περιέχει 3mg με συνιστώμενη δόση 1 κάψουλα/ημέρα).

Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Pro Sport Majdaniec, Filarski Spolka. Komandytowa, Πολωνίας. H εταιρεία που έχει προμηθευτεί και διανέμει το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».

