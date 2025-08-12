Συμβαίνει τώρα:
Ο ΕΟΦ ανακαλεί συμπληρώματα διατροφής για το άγχος: «Περιέχουν αδήλωτα αλλεργιογόνα»

Τα 2 συμπληρώματα διατροφής περιέχουν –χωρίς να έχει δηλωθεί- φυστίκια, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα
Την επιστροφή των συμπληρωμάτων διατροφής «TERRANOVA FERMENTED ASHWAGANDHA» και «TERRANOVA B-COMPLEX με Βιταμίνη C» αποφάσισε ο ΕΟΦ καθώς αποδείχθηκε πως περιέχουν αλλεργιογόνο συστατικό που δεν είναι δηλωμένο.

Στην απόφαση που ανακοίνωσε ο ΕΟΦ, αναφέρεται πως τα 2 συμπληρώματα διατροφής περιέχουν –χωρίς να έχει δηλωθεί- φυστίκια, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα.

Πρόκειται για τα:

  • TERRANOVA FERMENTED ASHWAGANDHA με αριθμό παρτίδας 2400881 και ημερομηνία λήξης 05/2028
  • TERRANOVA B-COMPLEX με Βιταμίνη C με αριθμό παρτίδας 2400853 και ημερομηνία λήξης 04/2028.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να επιστρέψουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας.

«Πιθανός κίνδυνος για την υγεία όσων έχουν αλλεργία»

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του ΕΟΦ:

«Την ανάκληση των παρτίδων του παραπάνω πίνακα, TERRANOVA FERMENTED ASHWAGANDHA (αρ.γνωστοποίησης 15427/6-2-2024) και TERRANOVA B-COMPLEX με Βιταμίνη C (αρ. γνωστοποίησης  41834/9-5-2014)  λόγω του ότι περιέχουν αδήλωτα φιστίκια, γεγονός που τα καθιστά πιθανό κίνδυνο για την υγεία όσων έχουν αλλεργία στα φιστίκια.

Η εταιρεία  που είναι υπεύθυνη  για την διακίνηση του προϊόντος στην Ελλάδα ενημέρωσε για την εθελοντική της  ανάκληση και ο ΕΟΦ στηρίζει την ενέργεια αυτή με την παρούσα απόφαση. Οι αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα προϊόντα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας».

4
