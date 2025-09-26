Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση συμπληρώματος διατροφής που περιέχει διοξείδιο του τιτανίου

Στην απαγόρευση διακίνησης συμπληρώματος διατροφής προχωρά ο ΕΟΦ, καθώς περιέχει μια μη εγκεκριμένη ουσία.

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής WELLMAN PROSTACE 60 TAB της εταιρείας VITABIOTICS LTD, μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει το πρόσθετο διοξείδιο του τιτανίου (Ε171) το οποίο είναι μη εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1333/2008.

Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία VITABIOTICS LTD, Ηνωμένου Βασιλείου. Διευκρινίζεται ότι με την ίδια ονομασία προϊόντος υπάρχουν και προϊόντα άλλων εταιρειών, χωρίς διοξείδιο του τιτανίου.

Η επιχείρηση που έχει προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Τι είναι το διοξείδιο του τιτανίου (Ε171)

Το διοξείδιο του τιτανίου (Ε 171, χημικός τύπος: TiO2) αποτελεί ένα εγκεκριμένο πρόσθετο που χρησιμοποιείται στα τρόφιμα ως χρωστική για να τα κάνει πιο ελκυστικά, να τους δώσει χρώμα ή να διατηρήσει την αρχική εμφάνισή τους. Το διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται επίσης σε καλλυντικά, βαφές και φάρμακα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων (EFSA), οι κύριες κατηγορίες τροφίμων που συμβάλλουν στη διατροφική έκθεση του καταναλωτή στο διοξείδιο του τιτανίου (Ε 171) είναι ορισμένα εκλεκτά αρτοσκευάσματα, σούπες, ζωμοί, σάλτσες, σαλάτες και λιπαρά τρόφιμα επάλειψης για σάντουιτς. Ακόμη, μια σημαντική πηγή διατροφικής έκθεσης μπορεί να είναι οι επεξεργασμένοι ξηροί καρποί.