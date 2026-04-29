Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας – Zητάει βοήθεια ψυχολόγου

Από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλεί να πέσει ένας 20χρονος φοιτητής. Ο άνδρας φαίνεται βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, με αποτέλεσμα να πετάει διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι.

Μεγάλη κινητοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04.2026) επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός βρίσκεται στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας και ζητάει τη βοήθεια ψυχολόγου, σύμφωνα με τη voria.

Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από τους φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών».

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ η οδός έχει αποκλειστεί.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τον νεαρό βρίσκονται σε εξέλιξη.