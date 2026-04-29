Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας – Zητάει βοήθεια ψυχολόγου

Ο άνδρας φαίνεται βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, με αποτέλεσμα να πετάει διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι
Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας – Zητάει βοήθεια ψυχολόγου
Άγγελος Λαμπίδης

Από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλεί να πέσει ένας 20χρονος φοιτητής. Ο άνδρας φαίνεται βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, με αποτέλεσμα να πετάει διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι.

Μεγάλη κινητοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04.2026) επί της οδού Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός βρίσκεται στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας και ζητάει τη βοήθεια ψυχολόγου, σύμφωνα με τη voria.

Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από τους φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών».

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ η οδός έχει αποκλειστεί.

mpalkoni foititis newsit

mpalkoni foititis newsit

mpalkoni foititis newsit

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τον νεαρό βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ελλάδα
