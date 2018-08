«Ο Tommaso De Benedetti (γεννημένος το 1969) είναι ένας Ιταλός δημοσιογράφος, γνωστός επειδή γράφει fake news, ενώ εργάζεται ως δάσκαλος στην Ρώμη. Είναι πατέρας δύο παιδιών». Αυτό αναφέρει η wikipedia για τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την «είδηση» για τον θάνατο του Κώστα Γαβρά.

Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, είναι… σεσημασμένος δημιουργός fake news. Το έχει κάνει ξανά, το έκανε και στην περίπτωση του Κώστα Γαβρά, με πολλά ελληνικά sites –συμπεριλαμβανομένου και του newsit.gr– αλλά και διεθνή, όπως το Associated Press, να πέσουν στην παγίδα.

Δείτε χαρακτηριστικά τα tweets του «κολοσσού» Associated Press, αλλά και της Washington Post, του France24 και του Vanity Fair!

Για την περίπτωση του Tommaso De Benedetti, λοιπόν, η αμερικανική Washington Post έχει αφιερώσει ένα άρθρο με τον εξής τίτλο: «Γιατί αυτός ο Ιταλός «δημοσιογράφος» δεν μπορεί να σταματήσει να φτιάχνει ψεύτικα προφίλ στο Twitter«.

Το δημοσίευμα κάνει μια… βόλτα στον κόσμο των fake news του Ιταλού, φέρνοντας αρκετά παραδείγματα. «Ένας διάσημος άνθρωπος φτιάχνει προφίλ στο Twitter, την πατάει με την είδηση ενός θανάτου, και είναι τόσο αηδιασμένος που παρατάει το Twitter τελείως!».

Το δημοσίευμα αναφέρει την περίπτωση της αμερικανίδας ακαδημαϊκού, Camille Paglia. Ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε ακριβώς το ίδιο, «πεθαίνοντάς» την και μάλιστα με την ίδια… μεθοδολογία!

Άνοιξε τον λογαριασμό και στο πρώτο tweet έλεγε: «Το πρώτο μου tweet». Όπως ακριβώς και στην περίπτωση του «θανάτου» του Κώστα Γαβρά, αφού στο ψεύτικο προφίλ που δημιούργησε, με το όνομα της νέας υπουργού Πολιτισμού, Μυρσίνης Ζορμπά, το πρώτο tweet έχει γίνει στις 29 Αυγούστου και λέει ακριβώς αυτό: «Το πρώτο μου tweet…«.

Όταν ανακοινώνει τον θάνατο κάποιου διάσημου προσώπου και σιγά – σιγά αποκαλύπτεται πως η είδηση δεν ισχύει, σπεύδει με νέο tweet να κάνει τα… αποκαλυπτήρια και με νέο tweet αναφέρει πως η είδηση είναι fake news και ο λογαριασμός απάτη, δημιουργημένος από τον ίδιο!

