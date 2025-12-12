Συμβαίνει τώρα:
«Ο “Φραπές” έγινε latte macchiatto caramel decaf»: Το Χ «δίκασε» τον Γιώργο Ξυλούρη για την κατάθεσή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι χρήστες δεν μπόρεσαν να αφήσουν ασχολίαστη την πόρσε του γιου του αλλά και το ότι δεν ήξερε τι δουλειά κάνει το παιδί του
Γιώργος Ξυλούρης
Ο Γιώργος Ξυλούρης ή αλλιώς «Φραπές»

«Φωτιά» πήρε το Χ (πρώην Twitter) κατά την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, ή αλλιώς «Φραπέ», στη χθεσινή (11.12.205) Εξεταστική Επιτροπή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώ ο «Φραπές» εκμεταλλευόταν το δικαίωμα της σιωπής ώστε να μην επιβαρύνει την θέση του για την εμπλοκή του στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την Εξεταστική Επιτροπή, τα πληκτρολόγια «ανέβασαν θερμοκρασία», με τους χρήστες του Χ να ανεβάζουν αναρτήσεις, μαντινάδες και κάθε λογής χλευαστικό σχόλιο για αυτά που άκουγαν live.

Το «βραβείο» για το πιο επικό σχόλιο ωστόσο πήρε χρήστης που έγραψε πως «ο “Φραπές” έγινε λάττε μακιάτο κάραμελ ντεκάφ». Άλλοι ευφάνταστοι χρήστες παρομοίασαν την κατάθεσή του με την τελευταία σεζόν του Game Of Thrones.

Ακολούθησαν δεκάδες αναρτήσεις χλευάζοντας το γεγονός πως ο γιος του έχει πόρσε αλλά και το ότι ο ίδιος δεν ξέρει τι δουλειά κάνει το παιδί του.

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι μαντινάδες από τα σχόλια με έναν χρήστη να γράφει:

«Μουγγός φραπές μας έλαχε
λαλιά καμιά δε βγάζει
επικαλείται την σιωπή
και όλους τους αδειάζει».

Άλλοι παρομοίασαν την κατάθεσή του με σειρά του Netflix.

