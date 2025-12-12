«Ο “Φραπές” έγινε latte macchiatto caramel decaf»: Το Χ «δίκασε» τον Γιώργο Ξυλούρη για την κατάθεσή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Φωτιά» πήρε το Χ (πρώην Twitter) κατά την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, ή αλλιώς «Φραπέ», στη χθεσινή (11.12.205) Εξεταστική Επιτροπή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώ ο «Φραπές» εκμεταλλευόταν το δικαίωμα της σιωπής ώστε να μην επιβαρύνει την θέση του για την εμπλοκή του στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την Εξεταστική Επιτροπή, τα πληκτρολόγια «ανέβασαν θερμοκρασία», με τους χρήστες του Χ να ανεβάζουν αναρτήσεις, μαντινάδες και κάθε λογής χλευαστικό σχόλιο για αυτά που άκουγαν live.

Το «βραβείο» για το πιο επικό σχόλιο ωστόσο πήρε χρήστης που έγραψε πως «ο “Φραπές” έγινε λάττε μακιάτο κάραμελ ντεκάφ». Άλλοι ευφάνταστοι χρήστες παρομοίασαν την κατάθεσή του με την τελευταία σεζόν του Game Of Thrones.

Η κατάθεση του #Φραπες ήταν ανάλογων προσδοκιών αλλά κι αποτελέσματος με την τελευταία σεζόν του Game of thrones #εξετ — Orthostomis (@orthostomis) December 12, 2025

Ο Φραπές έγινε λατε μακιάτο καραμελ ντεκαhref=”https://twitter.com/hashtag/%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#εξεταστικη #ΟΠΕΚΕΠΕ — Δόνια Κάρμεν (@donia_karmen) December 11, 2025

Ακολούθησαν δεκάδες αναρτήσεις χλευάζοντας το γεγονός πως ο γιος του έχει πόρσε αλλά και το ότι ο ίδιος δεν ξέρει τι δουλειά κάνει το παιδί του.

Μουγγός φραπές μας έλαχε

λαλιά καμιά δε βγάζει

επικαλείται την σιωπή

και όλους τους αδειάζει — Boltzmann Brain (@bolltzmann) December 11, 2025

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι μαντινάδες από τα σχόλια με έναν χρήστη να γράφει:

«Μουγγός φραπές μας έλαχε

λαλιά καμιά δε βγάζει

επικαλείται την σιωπή

και όλους τους αδειάζει».

Πόρσε στο χωριο pic.twitter.com/xBEBGtTqWc — Ιερώνυμος boss (@JeronymoBoss2) December 11, 2025

-Τι δουλειά κάνει ο γιος σας κύριε?

-Ελεύθερος επαγγελματίας είναι

-Ναι με τι ασχολείται?

-Δεν γνωρίζω. #Ξυλουρης #φραπες #εξεταστικη #ΟΠΕΚΕΠΕ — href=”https://twitter.com/T_insdr/status/1999102954566045995?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 11, 2025

Άλλοι παρομοίασαν την κατάθεσή του με σειρά του Netflix.