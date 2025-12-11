Ο Γιώργος Ξυλούρης ή Φραπές κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ένταση, διακοπές, επαναλαμβανόμενη χρήση του «δικαιώματος της σιωπής» αλλά και επιλεκτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις και την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να παρεμβαίνει διαρκώς ολοκληρώθηκε η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών – μελών της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πηγές της ΝΔ να ξεκαθαρίζουν ότι τα πρακτικά της επιτροπής θα σταλούν άμεσα στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω». Και όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει λίγο πριν τις 17.00 η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε διαρκώς λέγοντας ότι είναι αυτόφωρη η διαδικασία… Τελικά ο κ. Ξυλούρης επανήλθε στην αίθουσα για να γίνει η συζήτηση των εκπροσώπων των κομμάτων παρουσία του. Η κα Κωνσταντοπούλου όμως δεν σταματούσε να φωνάζει και τελικά η συνεδρίαση διακόπηκε για λίγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλο το χρονικό της κατάθεσης

Η ένταση στην επιτροπή ξεκίνηση με το «καλημέρα σας» με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει διακόπτοντας τον πρόεδρο της επιτροπής στην εισαγωγή του ζητώντας να της δώσει τον λόγο. Μάλιστα από την αρχή η κ. Κωνσταντοπούλου ήταν εριστική λέγοντας: «φοβάστε για τον Φραπέ».

Στην έκκληση του προέδρου της εξεταστικής κ. Νικολακόπουλου να μην παίρνει μόνη της το λόγο η κα Κωνσταντοπούλου η οποία φώναζε: «Κολλητέ του Τριαντόπουλου» του είπε: «Γιατί, θα με δείρετε;».

Ήδη ζήτησαν και πήραν τον λόγο εισαγωγικά από όλα τα κόμματα με διάφορα αιτήματα ενώ ένας έξω αυτών σήκωσε και ένα κηδειόχαρτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 10:38 ο Γιώργος Ξυλούρης εισήλθε στην αίθουσα και όταν του ζητήθηκε να πει το ονοματεπώνυμό του πήγε να βγάλει ταυτότητα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος τον ρώτησε γιατί δεν προσήλθε στην Επιτροπή την πρώτη φορά.

Ο ίδιος προσκόμισε ένα έγγραφο στην επιτροπή και ζήτησε το λόγο για ένα λεπτό. Το έγγραφο ήταν ένα πολυσέλιδο υπόμνημα.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγώ και η οικογενεια μου σαν τον χειρότερο εγκληματία. Δεν έχω μάθει γιατί κατηγορούμαι. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει κανένα ευρώ παράνομα. Έχω υποστεί εξευτελισμο και ρετσινιά». Είπε ότι θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει σε κανένα ερώτημα.

Ο Γιώργος Ξυλούρης προσήλθε χωρίς να έχει μία «μπουλντόζα έγγραφα» όπως έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Υποστήριξε ότι επειδή δεν γνωρίζει σε ποιο στάδιο είναι κατηγορούμενος, δεν θέλει να πει κάτι για να μην επιβαρύνει την θέση του.

Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση

Σε ερώτηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο Γιώργος Ξυλούρης είπε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της επιτροπής. Δεν απαξιώνω την επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή».

Απευθυνόμενος στον κ. Νικολακόπουλο, ανέφερε ότι «δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις να ταπεινώσουν, να ξεφτιλίσουν, να πουν ό,τι θέλουν οι συναδέλφοι σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που δε γνωρίζω».

Στην ερώτηση, δε, εάν θα δεχθεί ερωτήσεις «για άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν την προσωπική σας εμπλοκή», ο κ. Ξυλούρης είπε ότι «Δεν με αφορούν εμένα τα άλλα πράγματα. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτκή, είτε Ευρωπαίος είναι είτε φυσικός δικαστής, όταν καλεστώ. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες; Όταν καλεστώ, θα καταθέσω εκεί».

«Σέβομαι απόλυτα το Σύνταγμα και την επιτροπή. Δεν έδωσα ποτέ καμία συνέντευξη για φακέλους, φορτωτές και μαραθώνιους δρόμους», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης, μετά τις τοποθετήσεις των βουλευτών μελών της εξεταστικής.

«Να πάω στον εισαγγελέα, μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς»

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία ερώτηση, σεβαστείτε τη διαδικασία», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης όταν ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, άρχισε να κάνει ερωτήσεις.

«Μη με βάζετε σε διαδικασία να απαντήσω. Όσα πράγματα γνωρίζω θα πάω στον δικαστή να τα καταθέσω», επέμεινε. «Δεν μπορώ να απαντήσω. Ξέρω τι συμβαίνει, όταν κληθώ θα τα απαντήσω», εξακολούθησε να λέει.

Σε ερώτηση για την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, είπε πως αν είναι αρμοδιότητά σας να βγάλετε τις συνδιαλέξεις ενώ απάντησε πως την συνάντησε τρεις φορές. «Αρχίστε τη διαδικασία να πάω στον εισαγγελέα. Μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς και μας βλέπει όλη η Ελλάδα», τόνισε.

«Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής»

«Έχω το δικαίωμα της σιωπής, επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» επέμεινε να απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στις ερωτήσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη.

Ένταση επικράτησε όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τον ρώτησε, επικαλούμενη τις επισυνδέσεις με συνομιλίες του Γιώργου Ξυλούρη, για τη σχέση του με τη Δεξιά. «Είχα ποτέ σχέση με τη Δεξιά για να με διαγράψουνε, πού το ξέρετε εσείς», είπε εκνευρισμένος ο αγροτοσυνδικαλιστής με τη βουλευτή να τον καλεί να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής της και να μην κουνάει το χέρι του. «Σας ζητώ χίλια συγγνώμη», της απάντησε.

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, να πάρει τον λόγο, με τη Ζωή Κωνταντοπούλου να φωνάζει «γιατί βιάζεστε κ. Νικολακόπουλε να ολοκληρώνονται οι ερωτήσεις;».

Σε αυτό το σημείο ο Ανδρέας Νικολακόπουλος ζήτησε να γραφτεί στα πρακτικά ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρεμβαίνει συνεχώς και διακόπτει τη διαδικασία.

Η διαδικασία διακόπηκε για λίγη ώρα καθώς στην Ολομέλεια της Βουλής βρισκόταν σε εξέλιξη ψηφοφορία για άρση ασυλίας βουλευτών.

«Είμαι αθώος και θα αποδειχθεί» είπε ο Γιώργος Ξυλούρης σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «εσείς εδώ και μήνες με κατηγορείτε, τώρα θα με αθωώσετε;».

Πηγές ΝΔ: Η παρουσία του στη Βουλή αποκαλύπτει την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση “επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής” και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις οποίες, «παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της». «Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok».

Τέλος, τονίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Ένταση με τον Νάσο Ηλιόπουλο

Ένταση επικράτησε όταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, υπέβαλε ερωτήσεις στον Γιώργο Ξυλούρη.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε πως δεν γίνεται ο μάρτυρας να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής εφόσον δεν είναι ύποπτος και δεν έχει κληθεί από τις Αρχές να καταθέσει.

Στην αποστροφή του Νάσου Ηλιόπουλου περί «Φραπέ», ο Γιώργος Ξυλούρης αντέδρασε έντονα λέγοντας «το “Φραπέ” αλλού! Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος και έχω όνομα». Με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να τον εγκαλεί και να του ζητά να χαμηλώσει τον τόνο του και να μην κουνάει το χέρι του απειλητικά.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τον ρώτησε αν έχει κερδίσει τυχερά παιχνίδια.

Ηλιόπουλος: Έχετε παίξει τζόκερ;

Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ

Ηλιόπουλος: Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς

Ξυλούρης: Και να τους είχα σε εσένα θα τους έδινα;

«Είχα πονόδοντο και δεν ήρθα να καταθέσω την προηγούμενη φορά»

Σε ερώτηση του βουλευτή της Νίκης, Γιώργο Ρούντα, για ποιον λόγο δεν είχε έρθει να καταθέσει την προηγούμενη φορά και εάν απειλήθηκε από κάποιον ο μάρτυρας απάντησε:

«Δεν απειλώ ούτε απειλούμαι. Είχα πονόδοντο και δεν ήρθα».

Σε ερώτηση για το τι έχει να πει στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα γιατί, όπως τονίζουν, έχουν πρόβλημα επιβίωσης, είπε πως «εγώ δεν είμαι γρανάζι κανενός, ο καθένας κάνει το κουμάντο του σπιτιού του».

Η Jaguar και η Πόρσε των 47.000 ευρώ

Από την εξέτασή του από τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Αυλωνίτη βγήκε μια είδηση. Όταν ρωτήθηκε αν ο γιος του έχει Πόρσε απάντησε: «Ναι, είναι δικό του».

Νωρίτερα, απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστα Μπούμπα για το αυτοκίνητο μάρκας Jaguar που έχει στην κατοχή του είπε: «Το αγόρασα 1.000 ευρώ. Μοντέλο του 1999 κλεισμένη στο υπόγειο. Έριξα 6.000 ευρώ να την φτιάξω και όταν έσκασε πάλι η μηχανή την πούλησα για παλιοσίδερα στην Ιταλία».

Λίγα λεπτά μετά τις 14.30 ο Γιώργος Ξυλούρης άρχισε να απαντάει στις ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια.

Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ… την Παπανδρεου. Απαντήστε.

Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Κωνσταντοπούλου: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ…, στην άλλη πως θα ξεκ…. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Τον προστατεύετε. Τι υπάλληλος είστε.

Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε. Απαξιώ να απαντήσω.

Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

(…)

Κωνσταντοπούλου Αυτή την Πόρσε που έχει ο γιος σας από πού είναι;

Ξυλούρης: Του γιου μου είναι.

Κωνσταντοπούλου: Πού τη βρήκε;

Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε

Κωνσταντοπούλου Πού τα βρήκε τα λεφτά;

Ξυλούρης: Γιατί, λογίστρια είσαι;

Κωνσταντοπούλου: Ποια είναι η ασχολία του;

Ξυλούρης: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Πόρσε στο χωριό;

Ξυλούρης: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι

Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;

Ξυλούρης: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο

Κωνσταντοπούλου Τι επιχείρηση;

Ξυλούρης: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης. Του 2015.

Κωνσταντοπούλου: Τότε που η χώρα πεινούσε

Ρωτήθηκε αν είναι κομματάρχης της ΝΔ και εκείνος το αρνήθηκε. Ούτε και ότι είναι μέλος της ΝΔ. «Ψάξτε τα αρχεία δεν θα βρείτε τίποτα», είπε.

Ξαναρωτήθηκε για την Πόρσε του γιου του και είπε ότι την πήρε 47.000 ευρώ και όταν τον ρώτησε που βρήκε τα χρήματα, είπε: «πατέρας του είμαι, δεν είναι άπορος». Στις 15.20 η Εξεταστική έκανε διάλειμμα λίγων λεπτών.

Τον μάρτυρα εξέτασε στη συνέχεια η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

«Το Φραπέ δεν ξέρω πως το έβγαλε. Ο Βελόπουλος το έβγαλε στη Βουλή. Αν νομίζετε ότι με υποτιμάτε, δεν με υποτιμάτε», είπε απαντώντας αν τον αποκαλούσαν έτσι γιατί περίμενε κάθε φορά τους υπουργούς της ΝΔ με έναν φραπέ στο χέρι. «Εχω παρατσούκλι αλλά δεν είναι αυτό, Τζιτζή με λένε», είπε.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν τον ρώτησε αν θεωρεί ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε, όχι.

Από ένα σημείο και μετά επικράτησε ένταση στην εξεταστική επιτροπή με την πρόεδρο της Επιτροπής κα Συρεγγέλα να την ανακαλεί στην τάξη, την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να παρεμβαίνει διαρκώς και να επιτίθεται σε όλους και να ζητάει τον λόγο διαρκώς. «Καλύπτετε έναν κακοποιό», φώναζε η κα Κωνσταντοπούλου. Αποκαλούσε διαρκώς την κα Συρεγγέλα εμπλεκόμενη φωνάζοντας «δεν ντρέπεστε καθόλου;» ενώ εξαπέλυσε σεξιστική επίθεση λέγοντας στην βουλευτή της ΝΔ: «Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν».

Αποκαλυπτικός μέσα στη …σιωπή του ο Ξυλούρης!

Εξεταζόμενος από το μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι στο κόμμα της ΝΔ ανήκει, επιβεβαιώνοντας ρητά ότι «εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω και εκεί θα πεθάνω», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Και συνεχίζουν: «Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι τον αδερφό του Μανώλη Ξυλούρη, πάντρεψε ο εκλιπών πρώην Πρωθυπουργός και πατέρας του νυν Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε ότι δήλωσε πως θα έρθει στη Βουλή με ένα φορτηγό χαρτιά και θα γίνει χαμός. Κατέθεσε ότι έχει και δικηγόρο και λογιστή, ότι έχει τεράστια περιουσία, ότι έχει μεγάλους τζίρους, αλλά αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για την ακίνητη και κινητή περιουσία, όπως και για τις καταθέσεις του. Δήλωσε ότι δεν έχει κατασχεθεί από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος κανένα περιουσιακό του στοιχείο. Ομολόγησε ότι δεν κατέθεσε πόθεν έσχες από το 2021, αν και έχει λογιστή, όπως και δικηγόρο, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του. Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής για τις επισυνδέσεις της Εισαγγελίας, χωρίς να αρνηθεί ότι συνομιλούσε με τον αδερφό του Μανώλη. Αρνήθηκε ότι έχει όπλα, αλλά ερωτηθείς πώς απαντά στις απειλές του «ότι θα σκοτώσει αυτούς που δεν κάνουν αυτά που λέει», αρνήθηκε να απαντήσει επικαλούμενος τη σιωπή. Για τις σχέσεις του με υπουργούς και υψηλά ιστάμενα στελέχη των υπουργείων και του ΟΠΕΚΕΠΕ που του έδιναν την άνεση να κάνει αλλαγές και αποδεσμεύσεις ΑΦΜ, να μιλά σε αργκό και να βρίζει , επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής αρνούμενος κάθε λεπτομέρεια».