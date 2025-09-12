Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρακολουθούνταν μέσα στο σπίτι του: Αποκάλυψη – βόμβα από τον Γιώργο Καλλιακμάνη

Θύμα παρακολούθησης μέσα στο ίδιο του το σπίτι φέρεται να έχει πέσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1.

Το πρωί της Παρασκευής (12.09.2025) ο δικηγόρος του τραγουδιστή ήταν καλεσμένος στην εκπομπή και ανέφερε ότι σήμερα θα υποβληθεί μήνυση εναντίων των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργο Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο. Αμέσως μετά ο Γιώργος Καλλιακμάνης δήλωσε ότι πριν από μερικές ημέρες ο καλλιτέχνης ζήτησε τη βοήθειά του και βρέθηκε βρήκε εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του.

«Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια φίλη της οικογένειας. Είναι όλα τα μέλη της οικογένειάς του, γονείς και τα αδέλφια», δήλωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

«Δε θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν συμβεί διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση», πρόσθεσε ο δικηγόρος, τονίζοντας ότι ζητούν την τιμωρία των ανθρώπων που έκαναν αυτές τις παράνομες πράξεις και υπογραμμίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις και αγωγές.

Παράλληλα, σχετικά με το πρόσωπο εμπιστοσύνης από το φιλικό περιβάλλον ο Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε ότι είναι πρώην συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ θέση», τόνισε για το ζήτημα που έχει προκύψει στη ζωή του τραγουδιστή με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Ο Γιώργος έχει εξαντλήσει τα περιθώρια πριν το περιστατικό αυτό προκειμένου να υπάρξει συμβιβαστική λύση αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό», είπε για τις προσπάθειες του τραγουδιστή να λύσει τα ζητήματα ανάμεσα σε εκείνον και την αδελφή του πριν οδηγηθεί στο ψυχιατρείο.

O Γιώργος Καλλιακμάνης πέρασε σε μια σημαντική αποκάλυψη στον τηλεοπτικό αέρα, μεταφέροντας πως πριν από μερικές ημέρες πήγε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από αίτημα του τραγουδιστή και βρήκε εξάρτημα παρακολούθησης.

«Τον παρακολουθούσαν, ζήτησε τη βοήθειά μου ο Γιώργος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Κάποιοι είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού του», δήλωσε αμέσως μετά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Εγώ το είπα στον δικηγόρο για να το χρησιμοποιήσει αν θέλει στην υπόθεση. Μέχρι εκεί», πρόσθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε ότι επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης εξετάζει τρεις επαγγελματικές προτάσεις.

«Ο Γιώργος είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος για’ αυτόν», τόνισε ακόμα ο δικηγόρος του τραγουδιστή.