«Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει, ήταν προσχεδιασμένη η καταγγελία», λέει ο δικηγόρος του

Λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από συγκεκριμένο επιχειρηματία αλλά και άλλα άτομα, έκανε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, σχετικά με την μήνυση που υπέβαλε κατά του τραγουδιστή, νεαρός συνάδελφός του.

Ο δικηγόρος, μιλώντας στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, το μεσημέρι της Πέμπτης (18.12.2025) αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταγγείλει στο Τμήμα Εκβιαστών τους φερόμενους ως εντολείς της εκβίασης πολλές ημέρες πριν γίνει η μήνυση από τον τραγουδιστή για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις.

«Η καταγγελία στο Εκβιαστών έχει γίνει μέρες, προηγήθηκε της σημερινής μήνυσης, δεν είναι απάντηση. Έγινε η καταγγελία με ονόματα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες απαιτήσεις, και καλείται να καταβάλει ποσά που δεν τα οφείλει σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Βεβαίως κατονομάζεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και έχει κληθεί από τις Αρχές», ανέφερε.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης πρόσθεσε πως οι καταγγελλόμενοι επικαλέστηκαν και ονόματα σκληρών ποινικών από τις φυλακές για δήθεν πράξεις βίας εναντίον του τραγουδιστή. Επειδή δεν ενέδωσε, φέρονται να τον απείλησαν.

«Περίμενε και θα δεις», φέρεται πως του είπαν.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ξανά για οργανωμένο σχέδιο λέγοντας πως δεν είναι τυχαίο πως αυτό έγινε την ημέρα της πρεμιέρας του τραγουδιστή.

«Πάνε 5 ώρες πριν την πρεμιέρα για μια πράξη που φέρεται να έγινε 9 μήνες πριν. Είναι ο ορισμός της εκβίασης. Γιατί δεν πήγαν πριν έναν μήνα, δύο μήνες; Αλλά πηγαίνουν την ημέρα της πρεμιέρας. Είναι ο ορισμός της εκβίασης. Και μάλιστα, την προαναγγέλλεις την μήνυση την Κυριακή, ότι θα γίνει την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Είναι σχέδιο ή δεν είναι;», κατέληξε.