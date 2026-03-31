Ο Γιώργος Νταλάρας στον επικήδειό του για τη Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου»

Με πόνο καρδιάς και θλίψη στα μάτια ο Γιώργος Νταλάρας είπε το δικό του «αντίο» στη Μαρινέλλα, στην κηδεία της που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (31.03.2026) στη Μητρόπολη Αθηνών.

Ο Γιώργος Νταλάρας χαρακτήρισε τη Μαρινέλλα ως «δεύτερη μάνα» του και της ευχήθηκε «καλή τύχη».

«Μαρινέλλα, εσύ δεν έφυγες προχθές, έπαιξες στη σκηνή του Ηρωδείου σαν αρχαία τραγωδός. Προχθές για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου», είπε ο Γιώργος Νταλάρας.

«Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου κι αν πας», κατέληξε ο γνωστός ερμηνευτής.

Όλο ο επικήδειος του Γιώργου Νταλάρα

«Μαρινέλα μου, είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ξέρω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια… Και γιατί να τα πω, άλλωστε; Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την ιστορία σου; Την περιπετειώδη πορεία σου, που δεν ήταν καθόλου εύκολη;

Μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα. Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από σένα. Και έπειτα, όταν μου μιλούσες για τη Βίκυ Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε, και μετά για τη Χαρούλα μας.

Θέλω ακόμα να σου θυμίσω, σαν μουσικός, ότι κατάφερες κάτι απίστευτο. Οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες, και να είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι στα τραγούδια που τραγουδάς, αν φύγει η φωνή σου, τα τραγούδια δεν θα ‘ναι ποτέ ίδια. Όταν σε ρώτησα “Βρε μάνα, πώς τα κάνεις όλα αυτά; Πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο;”, μου απάντησες “Η ανάγκη, αγόρι μου”.

Μαρινέλλα, εσύ δεν πέθανες προχθές. Έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου, τον περασμένο Σεπτέμβρη, σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μίνως Βολανάκης πριν από χρόνια. Προχθές όμως, Μαρινέλα, για μένα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου. Αυτή που με πήρε παιδάκι σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Τζωρτίνα, Τίμο, Μελίνα, Δημητράκη, να είστε περήφανοι, όπως ήταν κι εκείνη για σας. Καλό ταξίδι, μάνα. Και καλή τύχη όπου κι αν πας», είπε ο Γιώργος Νταλάρας.