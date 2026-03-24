Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους – Του επιβλήθηκε και εγγύηση 50.000 ευρώ

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του αλλά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ο Γιώργος Τσαγκαράκης την Τρίτη (24.03.2026).

Σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, επιβλήθηκε η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων. Η ενασχόληση με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι οι πίνακες του ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα του.

Κατά την απολογία του, ο 63χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονταν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλαιά αντικείμενα που βρίσκονταν για δεκαετίες στις αποθήκες της οικογένειάς του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ούτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πλαστό έργο τέχνης, παρατημένα εδώ και δεκαετίες», φέρεται να ανέφερε.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη συνέχεια της απολογίας του, αμφισβήτησε τη διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένων έργων. «Η εξέταση έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από υπάλληλο πινακοθήκης, κάτι πρακτικά αδύνατο», υποστήριξε.

Ο γκαλερίστας επικαλέστηκε επίσης τα 35 χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο της τέχνης, αναφέροντας ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως δικαιολογημένα. «Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου», φέρεται να είπε.

Επέμεινε δε ότι «το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρείας και προσκόμισα σχετικά έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».

Συγκατηγορούμενη του γκαλερίστα στην υπόθεση, η οποία απολογήθηκε πρώτη κατά την διαδικασία ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, είναι και μία υπάλληλος στην επιχείρηση του, στην οποία αποδίδεται κατοχή κινητού μνημείου μεγάλης αξίας προϊόντος εγκλήματος. Η υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Το χρονικό

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου όταν οι Αρχές έλαβαν το πρώτο κύμα καταγγελιών σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα. Στις 19 Μαρτίου, Κύπριος βυζαντινολόγος εστίασε στο Ευαγγέλιο του 1745 που προσπαθούσε να πουλήσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης μέσα από την εκπομπή του.

«Αυστηρώς ομιλώντας ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί», ανέφερε.

Ο γκαλερίστας ήταν αντιμέτωπος με κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προς την οποία εδώ και λίγο καιρό έφθασαν καταγγελίες για αντικείμενα, κυρίως πίνακες, που έθετε προς πώληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τελευταία καταγγελία που έγινε στις αρχές αφορούσε βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος, στο οποίο έθετε προς πώληση Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, για το οποίο ο κατηγορούμενος έλεγε προς τους υποψήφιους αγοραστές ότι πρόκειται για «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία».

Οι διωκτικές αρχές κατέσχεσαν σε αποθήκες του Γιώργου Τσαγκαράκη σωρεία έργων με υπογραφή επιφανών Ελλήνων ζωγράφων που σύμφωνα με την δικογραφία, είναι προϊόντα πλαστογραφίας.

Ο ίδιος φέρεται κατά την απολογία του να έδωσε την δική του εκδοχή για όσα του καταλογίζονται αρνούμενος τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αγόρασε το Ευαγγέλιο του 1745 από κάποιον που εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης του, λέγοντας ότι θα αποκαλύψει στην πορεία την ταυτότητά του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το Ευαγγέλιο τυπώθηκε σε ελληνικό τυπογραφείο της Βενετίας και έφτασε στην Ελλάδα κάτω από άγνωστες, μέχιρ στιγμής, συνθήκες.