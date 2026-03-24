Γιώργος Τσαγκαράκης: 71χρονος Ελληνοβρετανός του παραχώρησε το Ευαγγέλιο του 1745 – «Το απέκτησα νόμιμα»

Μια σειρά εγγράφων που πιστοποιούν τη νόμιμη κατοχή των έργων τέχνης, φέρεται να κατέθεσε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος βρέθηκε ενώπιων του ανακριτή το μεσημέρι της Τρίτης (24.03.2026). Παράλληλα, σε έγγραφα που βρέθηκαν κατά τους ελέγχους της ΕΛΑΣ στα γραφεία του 63χρονου, είναι και μια υπεύθυνη δήλωση του φερόμενου ιδιοκτήτη του Ευαγγελίου του 1745, το οποίο δημοπράτησε ο γνωστός γκαλερίστας, και που αποτέλεσε αφορμή για τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Live News, ένας 71χρονος Ελληνοβρετανός φέρεται να παραχώρησε το Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα στον γκαλερίστα του Κολωνακίου. Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που δόθηκε στις αρχές, ο ίδιος υποστηρίζει ότι το απέκτησε, μαζί με μια σειρά άλλων αντικειμένων μεγάλης αξίας και έργων τέχνης, νόμιμα. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης από την πλευρά του, δήλωσε αθώος στις αρχές και αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από το Ευαγγέλιο, ο 71χρονος, σύμφωνα με τα έγγραφα που εντόπισαν οι αρχές, είχε παραχωρήσει και πίνακες ζωγραφικής του Νικηφόρου λύτρα και του Περικλή Βυζάντιου, σε πολύ χαμηλές τιμές ασφαλείας. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί για τον αν πρόκειται για γνήσιους ή για πλαστούς πίνακες.

Επίσης άγνωστο παραμένει το αν ο Ελληνοβρετανός είχε νόμιμα στην κατοχή του όλα αυτά τα αντικείμενα που φέρεται να έδωσε στον 63χρονο γκαλερίστα προκειμένου να τα πουλήσει. Ο άνδρας με αρχικά Π.Μ. (βρετανικό ονοματεπώνυμο) έχει καταγωγή από την Ελλάδα, ζει στη χώρα έχοντας άδεια παραμονής μέχρι το 2031, ενώ έχει σπουδάσει και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Όμως, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν ακόμη και για τη γνησιότητα των εγγράφων που βρέθηκαν στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Η υπεύθυνη δήλωση που βρέθηκε στις 10 Μαρτίου 2026, αναφέρει: «Τα ανωτέρω είδη αποτελούν προσωπικά μου μεταχειρισμένα αντικείμενα, τα οποία έχω αποκτήσει σε προγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση πώλησης θα παρακρατείται από την εταιρεία Τσαγκαράκη ποσοστό 23,6% επί της τιμής ασφάλειας ή από της τυχόν υψηλότερης τιμής που θα επιτευχθεί, και θα μου αποδίδεται το υπόλοιπο ποσό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης κατηγορείται ότι από τα 321 έργα, που είχε στην κατοχή του, μόνο τα επτά ήταν γνήσια. Για το Ευαγγέλιο, για το οποίο έγινε και η αστυνομική έρευνα σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη, ο συνήγορος του γκαλερίστα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστηρίζει ότι το απέκτησε νόμιμα.

Είχε καταδικαστεί παλαιότερα για πώληση πλαστών πινάκων

Μάλιστα, σύμφωνα με νέα αποκάλυψη που έκανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, μιλώντας στο Live News υπάρχει ακόμα μία δικαστική διαμάχη, με κατηγορούμενο τον γκαλερίστα Γιώργο Τζαγκαράκη.

Συγκεκριμένα, μία ηλικιωμένη γυναίκα από την Αθήνα, φαίνεται να τον έχει καταγγείλει το 2010, καθώς της είχε πουλήσει δύο πλαστούς πίνακες των ζωγράφων Φασιανού και Βασιλείου, έναντι 10.000 ευρώ.

Η δικαστική αυτή διαμάχη τελείωσε το 2019 και ο Γιώργος Τσαγκαράκης αναγκάστηκε να πληρώσει το 2021 αποζημίωση 11.000 ευρώ. Παράλληλα, η ίδια γυναίκα κατήγγειλε πρόσφατα πως αγόρασε δύο δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους έναντι 20.700€ τα οποία διαπίστωσε πως ότι είναι faux μπιζού. Κατέθεσε αγωγή πριν από λίγες ημέρες και διεκδικεί συνολικά 27.000€.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν 17 άτομα που αγόρασαν πλαστούς πίνακες από τον γκαλερίστα. Επιπλέον, ανοίγει έρευνα και για τα κοσμήματα που πουλούσε ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Το χρονικό

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου όταν οι Αρχές έλαβαν το πρώτο κύμα καταγγελιών σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα. Στις 19 Μαρτίου, Κύπριος βυζαντινολόγος εστίασε στο Ευαγγέλιο του 1745 που προσπαθούσε να πουλήσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης μέσα από την εκπομπή του.

«Αυστηρώς ομιλώντας ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί», ανέφερε.

Ο γκαλερίστας υποστήριξε ότι αγόρασε το Ευαγγέλιο του 1745 από κάποιον που εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης του, λέγοντας ότι θα αποκαλύψει στην πορεία την ταυτότητά του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το Ευαγγέλιο τυπώθηκε σε ελληνικό τυπογραφείο της Βενετίας και έφτασε στην Ελλάδα κάτω από άγνωστες, μέχιρ στιγμής, συνθήκες.