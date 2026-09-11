Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου και δίνει συνέντευξη Τύπου

Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού όπου κρατούνταν ως μέλος της Χρυσής Αυγής.

Την είδηση για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έκανε γνωστή η δικηγόρος του αφήνοντας αιχμές για το χρονικό διάστημα που έμεινε ο πελάτης της στις φυλακές Δοκομού. Προαναγγέλλει μάλιστα ότι θα συμμετάσχει σίγουρα στις προσεχείς εκλογές και θα δώσει συνέντευξη Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί ως δεξί χέρι του Νίκου Μιχαλολιάκου, ενώ παράλληλα ήταν και βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Του είχαν επιβληθεί τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται με λήξη ποινής, σύμφωνα με το σωφρονιστικό κώδικα του 1999, έχοντας εκτίσει 7 χρόνια πραγματική ποινή (6 από την απόφαση και 1 από προφυλάκιση) και 6 χρόνια από μεροκάματα στη φυλακή.

«Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο όλης της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.

Με εκτίμηση και σεβασμό, Βάσω Πανταζή».