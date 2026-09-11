Άδωνις Γεωργιάδης: Αυστηροποιούνται οι νόμοι στα κέντρα ευζωίας – «Θα φτιάξουμε επιτροπή για να υπάρχει καθαρό θεσμικό πλαίσιο»

Στον απόηχο των σοβαρών αποκαλύψεων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στις πρακτικές της κλινικής ολιστικών θεραπειών στην οποία γίνονται παράνομες θεραπείες πλασμαφαίρεσης στο Κολωνάκι, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε το σοβαρό νομικό και ελεγκτικό κενό το οποίο εκμεταλλεύτηκε το ζεύγος των δύο γιατρών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε νέο νομοθετικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει την υγεία των πολιτών και τον περιορισμό κλινικών και γιατρών που κάνουν παράνομες θεραπείες, χωρίς άδειες και γνώσεις. Η υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας, αλλά και για την αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ιατρικούς συλλόγους, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας.

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Προ των πυλών νομοπαρασκευαστική επιτροπή με τη συμμετοχή του ΠΙΣ

Μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε το ρυθμιστικό κενό γύρω από τις υπηρεσίες μακροβιότητας (longevity), έναν τομέα που γνωρίζει ραγδαία άνθηση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, όπως είπε.

Προανήγγειλε, μάλιστα, τη δημιουργία ενός νέου αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ώστε να θωρακιστεί η δημόσια υγεία από αντίστοιχες πρακτικές απάτης και αντιποίησης ιατρικού έργου στο μέλλον.

«Έχω ζητήσει να φτιάξουμε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Θα χρησιμοποιήσω τη βοήθεια και της κυρίας Παγώνη. Άμεσα, για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα λίγο πιο καθαρό πλαίσιο για όλο αυτό που λέγεται μακροβιότητα, longevity. Το οποίο έχει πάρει μεγάλη έκταση στον ιατρικό κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και είναι γενικά αρρύθμιστο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού. Επειδή με ενδιαφέρει αυτή η πλευρά να υπάρχει στην Ελλάδα και να προχωρήσει η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, καλό είναι να έχουμε καθαρούς κανόνες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι πολλά πράγματα εδώ είναι σε ένα γκρίζο περιβάλλον. Θα φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο πολύ πιο καθαρό, αλλά μην κυνηγάμε μάγισσες».

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Οι νέοι αυτοί κανόνες αναμένεται να θέσουν αυστηρές προδιαγραφές για το ποιες ιατρικές και αισθητικές πράξεις επιτρέπεται να παρέχονται εκτός οργανωμένων δομών υγείας, αλλά και να ενισχύσει τις ελεγκτικές δυνατότητες των ιατρικών συλλόγων, να επεκτείνονται και στη διαδικτυακή προβολή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι 3 «άκαρποι» έλεγχοι και η ανοιχτή διαφήμιση στο διαδίκτυο

Η υπόθεση έφερε στην επιφάνεια μια σειρά από δυσλειτουργίες των ελεγκτικών μηχανισμού του κράτους και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), καθώς μια κατεξοχήν ιατρική πράξη, η οποία ενέχει σοβαρούς κινδύνους αν δεν γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, παρουσιαζόταν απρόσκοπτα ως υπηρεσία ευεξίας και μάλιστα με διαφήμιση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

Το χρονικό της υπόθεσης χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις, που εκθέτουν το υπάρχον σύστημα ελέγχου των αρχών:

Το εν λόγω κέντρο διαφήμιζε εντελώς ανοιχτά και δημόσια τη δραστηριότητά του μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, καλώντας τους πολίτες να υποβληθούν σε συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως αυτεπάγγελτη παρέμβαση των αρχών με βάση την επίσημη διαφήμιση.

Όπως επιβεβαιώθηκε από τις δηλώσεις τόσο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, όσο και του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, στο συγκεκριμένο ιατρείο είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά τρεις έλεγχοι από τους ελεγκτές του Συλλόγου, χωρίς να εντοπιστεί καμία παράβαση.

Οι εμπλεκόμενοι γιατροί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΙΣ, απέκρυπταν το ειδικό μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης κάθε φορά που το κλιμάκιο βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της οδού Καρνεάδου, ενώ πολύ εύκολα το καθεστώς συγκάλυψης καθιστούσε εντελώς αναποτελεσματικούς τους φυσικούς ελέγχους των αρχών