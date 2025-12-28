Ελλάδα

Ο Ivan Greko οδηγείται αύριο στο αυτόφωρο – Κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Τον περασμένο Μάιο ο Ιβαν Γκρέκο, είχε συλληφθεί για αρπαγή τύπου tiger ενός νεαρού επιχειρηματία
Ο τράπερ Ivan Greko
Ο τράπερ Ivan Greko
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οδηγήθηκε νωρίτερα ο γνωστός τράπερ Ιvan Greko. Σε βάρος του 25χρομου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πέρασαν χθες χειροπέδες στον τράπερ Ivan Greko, ο οποίος συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο αυτοκίνητο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Στην κατοχή του δεύτερου ατόμου βρέθηκε ποσότητα χασις. 

Τον περασμένο Μάιο ο Ιβαν Γκρέκο, είχε συλληφθεί για αρπαγή τύπου tiger ενός νεαρού επιχειρηματία. Μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με «βραχιολάκι», το οποίο στις 17 Δεκεμβρίου αντικαταστάθηκε με τους περιοριστικούς όρους της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. 

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
161
140
116
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρήνος για την παρέα των 4 που θάφτηκαν κάτω από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη - «Ήταν όλοι έμπειροι ορειβάτες»
Πρόκειται για το πιο φονικό ορειβατικό δυστύχημα μετά το 2004 - «Όταν η ώρα πήγε 5 και καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές ώστε κάποιος να προσεγγίσει την κορυφή, ανησύχησα» λέει φίλος τους ορειβάτης
Τα θύματα στα Βαρδούσια όρη 7
Newsit logo
Newsit logo