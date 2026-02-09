Ο κατάσκοπος σμήναρχος πήγαινε μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ για να «σηκώσει» χρήματα – Πως σχολίαζε την διαρροή απόρρητων εγγράφων

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για το πως δρούσε ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας με τις διαρροές να αφορούν νατοϊκά εξοπλιστικά και επικοινωνιακά προγράμματα.

Ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, και να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα, όπως τα 60.000 ευρώ και κρυπτονομίσματα που έχουν εντοπίσει οι Αρχές αλλά και το δεύτερο κρυφό κινητό όπου είχε εγκαταστήσει το κρυπτογραφημένο λογισμικό και το οποίο αποκάλυψε την κατασκοπεία για την Κίνα.

Ο 54χρονος ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος στα social media και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος σκιά, ένας τυπικός αξιωματικός που δεν τράβαγε τα βλέμματα, πόσο μάλλον τις υποψίες.

«Τυπικός στην δουλειά του ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα ήταν μπλεγμένος σε μια τέτοια ιστορία. Από εκεί και πέρα το συζητήσαμε με κάποιους σμηνίτες που υπηρετούσαμε μαζί την θητεία στη συγκεκριμένη μονάδα ήταν στο Καβούρι. Έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα», λέει στο Live News ο Σμηνίτης του σμήναρχου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», τέλη του 2023 κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα, προσέγγισε τον σμήναρχο.

Στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία – ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Στο Πεκίνο, συναντήθηκε ξανά με τον Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.

Ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε αργότερα την Αθήνα για συνάντηση με τον Έλληνα αξιωματικό, ενώ φέρεται να είχε επαφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο δίκτυο.

Οι διαρροές πληροφοριών αφορούσαν νατοϊκά εξοπλιστικά και επικοινωνιακά προγράμματα.

Μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ για χρήματα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος καταβολής των χρημάτων, που γινόταν σε κρυπτονομίσματα, δολάρια και ευρώ.

Ο σμήναρχος έκανε ανάληψη τα χρήματα μέσω ATM, συχνά μεταμφιεσμένος για να αποφύγει την αναγνώριση από κάμερες.

Στόχος να μην αφήσει ίχνη και να κρύψει την ταυτότητά του.

Όταν σχολίαζε τη διαρροή απόρρητων εγγράφων

Ο 54χρονος ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media. Αρθρογραφούσε για θέματα κυβερνοασφάλειας και σχολίαζε κάτω από διάφορες ειδήσεις. Πριν δύο χρόνια μάλιστα όταν απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού είχαν διαρρεύσει στην αφρικανική χώρα

Μάλιστα εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους στην ηλεκτρονική διεύθυνση τότε ο σμήναρχος είχε σχολιάσει: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος»

Σε ποιες πληροφορίες είχε πρόσβαση ο σμήναρχος

Οι άκρως απόρρητες πληροφορίες στις οποίες ενδέχεται να έχει πρόσβαση ως αξιολογητής του ΝΑΤΟ ο 54χρονος σμήναρχος είναι οι εξής:

-Ασφάλεια Πληροφοριών & Κρυπτογράφηση

-Cyber Security: Την ανθεκτικότητα των συστημάτων επικοινωνιών της μονάδας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

-Πληροφορίες για Ξένα Οπλικά Συστήματα

-Επιδόσεις Συμμαχικών Αεροσκαφών: Τις πραγματικές δυνατότητες (και περιορισμούς) αεροσκαφών 5ης γενιάς (π.χ. F-35)

-Ανάλυση Απειλών: Διαβαθμισμένες εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ για τις δυνατότητες των αντίπαλων δυνάμεων

-Δόγματα και Τακτικές (Doctrine & Tactics)

-STANAGs (Standardization Agreements): Τις απόρρητες συμφωνίες τυποποίησης που καθορίζουν πώς επικοινωνούν και πολεμούν μαζί οι διαφορετικές αεροπορίες.

-Tactical Data Links: Λεπτομέρειες για τη διασύνδεση των συστημάτων (όπως το Link 16), οι οποίες είναι κρίσιμες για τη διεξαγωγή δικτυοκεντρικού πολέμου

–

Επιχειρησιακή Αξιολόγηση (TACEVAL / NEL)

-Πραγματικά κενά (Gaps): Εντοπίζει τις αδυναμίες μιας Μονάδας σε θέματα τακτικής, εξοπλισμού ή εκπαίδευσης που δεν κοινοποιούνται δημόσια.

-Χρόνους Αντίδρασης: Την πραγματική ικανότητα μιας Μοίρας να αναπτυχθεί σε ξένο έδαφος (Deployability) και να διατηρήσει τις επιχειρήσεις (Sustainability).