Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στον Ομαλό – Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητο σε γκρεμό

Κατά την πτώση ο 60χρονος εκτινάχτηκε έξω από το όχημα
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στον Ομαλό, με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος άνδρα να πέφτει σε γκρεμό.

Το τροχαίο δυστύχημα στον Ομαλό συνέβη στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με το flashnews κατά την πτώση του αυτοκινήτου από τον δρόμο που οδηγεί στο εστιατόριο του Ξυλόσκαλου, προς τον χώρο στάθμευσης που είναι αρκετά μέτρα πιο κάτω, ο 60χρονος εκτινάχτηκε έξω από το όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίοι περισυνέλλεξαν τον 60χρονο και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς είχε χάσει την ζωή του.

Ο άτυχος 60χρονος, είναι κάτοικος από τους Λάκκους Ομαλού.

Τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

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