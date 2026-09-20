Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Η θερμοκρασία αγγίζει τους 32°C – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και βροχές στα ορεινά

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς
καιρός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Λιακάδα θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα (20/9/2026) στον καιρό, ενώ νεφώσεις θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα. Βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδο θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Σύμφωνα με το meteo, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα κατά τις μεσημβρινές/απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 32, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 32 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο από 14 έως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 13 έως 32, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 28 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς.

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