Κηδεία Μαργαρίτας Παπανδρέου: Στις 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στην μαχήτρια των γυναικείων δικαιωμάτων

Συγγενείς, πολιτικοί και φίλοι θα δώσουν σήμερα (20.09.2026) το παρών στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Η κηδεία της ακτιβίστριας και φεμινίστριας που άλλαξε για πάντα γυναικεία δικαιώματα στην χώρα μας, θα τελεστεί σε κλίμα βαθιάς οδύνης στις 11:00 το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο γιος της και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 χρόνων, αφήνοντας πίσω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της Ελλάδας.

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Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (18.09.2026) και στο σπίτι του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου στο Φάληρο όπου έμενε τα τελευταία χρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, γεγονός για το οποίο η οικογένεια είχε ενημερωθεί από τον γιατρό της. Το βράδυ της Πέμπτης (17.09.2026), τα τέσσερα παιδιά της και τα εγγόνια της βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες της στιγμές.

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Η οικογένειά της ζήτησε μάλιστα αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα».

Πρόκειται για μία κίνηση που συνδέει τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου με τη στήριξη του έργου μίας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών και η γνωριμία με τον Ανδρέα Παπανδρέου

Μετά τη Μεταπολίτευση, η Μαργαρίτα Παπανδρέου αναδείχθηκε σε σημαντική μορφή του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα καθώς ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) και δραστηριοποιήθηκε για τη νομική και κοινωνική ισότητα των γυναικών.

Η δράση της συνδέθηκε με σημαντικές διεκδικήσεις της εποχής, μεταξύ άλλων για την κατάργηση της προίκας, την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, την ισότητα στην οικογένεια και τα δικαιώματα των γυναικών.

Η Μαργαρίτα Τσαντ γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις των ΗΠΑ, Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951.

Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Ο γάμος τους διήρκεσε έως το 1989, όταν και πήραν διαζύγιο.

Η ζωή της Μαργαρίτας Παπανδρέου συνδέθηκε στενά με σημαντικές και ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας αλλά η δική της διαδρομή δεν περιορίστηκε στον ρόλο της συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου.

Μέσα από τη συγγραφική, κοινωνική και ακτιβιστική της δράση, διαμόρφωσε τη δική της ξεχωριστή παρουσία στη δημόσια ζωή και στο γυναικείο κίνημα της χώρας.