Ο Μόρνος στερεύει επικίνδυνα – Έχει πλέον την μικρότερη έκταση από το 2014

«Τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, η λίμνη είχε 328 εκατ. κυβικά νερού. Τον Σεπτέμβριο του 2025, 193 εκατ. κυβικά νερού»
Στιγμιότυπο από την τεχνητή λίμνη του Μόρνου και κτίσματα από το βυθισμένο χωριό Κάλλιο που έχουν αναδυθεί εξαιτίας της λειψυδρίας. Η στάθμη του νερού στην λίμνη, η οποία υδροδοτεί το λεκανοπέδιο της Αττικής, παραμένει χαμηλή αφού και ο φετινός χειμώνας δεν είχε ούτε σημαντικές βροχοπτώσεις ούτε αξιόλογες χιονοπτώσεις στην περιοχή / (ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι καταγράφηκε η μικρότερη έκταση της λίμνης του Μόρνου από το 2014 και μετά παρατηρήθηκε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η παρατήρηση για το γεγονός ότι στερεύει ο Μόρνος έγινε από τους επιστήμονες στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-2.

 «Η τωρινή έκταση είναι περίπου 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η έκταση της λίμνης του Μόρνου ήταν 11,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το 2023, 15,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα -αυτή είναι και η μέση τιμή των τελευταία περίπου 10 ετών», αναφέρει η επιστημονική ομάδα.

Επιπλέον, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, όσον αφορά τα αποθέματα του ταμιευτήρα της λίμνης του Μόρνου, η μείωση σε αυτά συμπίπτει με τη συρρίκνωση της επιφάνειας: -42%. «Τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, η λίμνη είχε 328 εκατ. κυβικά νερού. Τον Σεπτέμβριο του 2025, 193 εκατ. κυβικά νερού», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, αυτές αποτυπώνονται στο Παρατηρητήριο τεχνητής λίμνης Μόρνου μέσα από τις μετρήσεις από δύο μετεωρολογικούς σταθμούς του ΜΕΤΕΟ, ο ένας στην κοινότητα Κoνιάκου, η οποία βρίσκεται βόρεια της λεκάνης του Μόρνου και ο άλλος στο φράγμα του Μόρνου, ενώ όπως επισημαίνει η επιστημονική ομάδα, τα συγκεκριμένα δεδομένα θα ανανεώνονται καθημερινά. 

 Οι παρακάτω εικόνες αποτυπώνουν:

Την έκταση της περιφέρειας της λίμνης του Μόρνου τον Σεπτέμβριο 2025 και 2024 από τον δορυφόρο Sentinel-2.

Παράλληλα, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ανακοινώνει την ενεργοποίηση μίας νέας υπηρεσίας ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos). «Το πρόβλημα της μείωσης της έκτασης αλλά και των αποθεμάτων της λίμνης του Μόρνου, οδήγησε τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να ενεργοποιήσει μια νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos)», αναφέρει χαρακτηριστικά η μονάδα METEO/ΕΑΑ.

Όπως τονίζει η επιστημονική ομάδα, βασικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελούν οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης, οι οποίες θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο και θα συγκρίνονται με παλαιότερες και προσθέτει ότι η πιο πρόσφατη δορυφορική φωτογραφία του Μόρνου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 παρατηρήθηκε η μικρότερη έκταση της λίμνης του Μόρνου από το 2014, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-2.

