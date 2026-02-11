Ο Οδοντωτός ακινητοποιήθηκε με 77 επιβάτες λόγω βλάβης: Χάλασε και το εφεδρικό τρένο που πήγε να βοηθήσει

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (11.02.2026) όταν συρμός του Οδοντωτού από το Διακοπτό προς τα Καλάβρυτα ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον συρμό του Οδοντοτωτού επέβαιναν 77 επιβάτες και 8 άτομα προσωπικό, τα οποία βγήκαν ασφαλή από το τρένο κοντά στα Νιάματα στα Καλάβρυτα.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα προβλημάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στον ιστορικό Οδοντωτό, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών.