Ο Παρνασσός ντύθηκε στα λευκά: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό

Ένα βίντεο από ψηλά κατέγραψε τον στολισμένο στα λευκά Παρνασσό
Χιόνια στον Παρνασσό
Χιόνια στον Παρνασσό από ψηλά / Up Stories

Σε χειμωνιάτικο και γιορτινό κλίμα μπαίνουν σιγά σιγά όλοι, με τον καιρό να είναι πολλά υποσχόμενος για μαγικές εικόνες, με τα βουνά που επιλέγουν οι περισσότεροι για μία απόδραση, όπως ο Παρνασσός να είναι ήδη καλυμμένα από το χιόνι.

Τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό έφτασαν και μεταμορφώνουν το βουνό σε έναν μαγικό χειμωνιάτικο προορισμό.

Οι εικόνες που κατέγραψε με drone από ψηλά το Up Stories, δείχνει την εντυπωσιακή χιονόστρωση στο βουνό, θυμίζοντάς μας τη χειμωνιάτικη μαγεία της φύσης.

Τα πρώτα χιόνια, φέρνουν ενθουσιασμό τόσο σε όσους θέλουν να επισκεφτούν το βουνό, όσο και στους επιχειρηματίες τς περιοχής που ευελπιστούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και έτσι θα ανοίξει το χιονοδρομικό κέντρο.

