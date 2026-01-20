Ο Πλεύρης ανακαλεί το άσυλο σε Παλαιστίνιο που πανηγύριζε τις σφαγές της Χαμάς στο Ισραήλ

Σε ανάκληση του καθεστώτος ασύλου ενός Παλαιστίνιου από τη Γάζα προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, καθώς θεωρούν ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ο Παλαιστίνιος που του ανακαλείται το άσυλο εμφανίζεται σε βίντεο και αναρτήσεις να πανηγυρίζει δίπλα σε τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των σφαγών στο Ισραήλ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Θάνος Πλεύρης μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Η απόφαση ελήφθη μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη σε συνεργασία με τις βελγικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση (EJA) και την Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα.

Ο Παλαιστίνιος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές εμφανίζεται σε βίντεο να πανηγυρίζει για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Υπάρχουν και κάποιες ακόμα πληροφορίες που λάβαμε από την πρεσβεία στο Ισραήλ και από άλλα όργανα της Ευρώπης. Τις επιβεβαιώσαμε και ακολουθήθηκε η διαδικασία», ανέφερε ο κ. Πλεύρης. «Ήδη από το καλοκαίρι έχω δώσει εντολή στην Υπηρεσία Ασύλου να γίνεται επανεξέταση όλων των υποθέσεων ασύλου. Ο συγκεκριμένος είχε πάρει άσυλο τον Μάρτιο του 2025, μετά την επίθεση. Από τη στιγμή που πήρε το άσυλο, δεν προκύπτει από τον φάκελο ότι υπήρχε οποιαδήποτε γνωστοποίηση – ούτε Interpol ούτε ερυθρά αγγελία».

Ο άνδρας είχε λάβει άσυλο από την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2025 και στη συνέχεια πήγε στο Βέλγιο όπου κατάθεσε και εκεί αίτημα.



Mohannad Al-Khatib, um dos terroristas do Hamas que entrou em Israel em 7-O, foi encontrado em Bruxelas no mês passado em uma manifestação dos palestinos.

A Europa está perdida. pic.twitter.com/Xgz79zgp2t — Desiree Rugani (@desireerugani) November 9, 2025

Οι βελγικές αρχές απέρριψαν την αίτησή του, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη, ενώ σε υλικό εμφανίζεται και δίπλα στον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.

Όπως είπε, πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας της χώρας, επομένως η κυβέρνηση δεν μπορεί να δείξει την παραμικρή ανεκτικότητα σε οποιονδήποτε επικαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας, ενώ με τις πράξεις του δείχνει πως συμμετέχει είτε εγκωμιάζοντας είτε συναγελαζόμενος με εγκληματίες που έσφαξαν και βίασαν ανθρώπους. «Τώρα βρίσκεται στο Βέλγιο, όχι στη χώρα μας. Άπαξ πάρεις άσυλο, έχεις το δικαίωμα να ταξιδεύεις παντού. Εμείς με την απόφαση που βγάζουμε, έχουμε και απόφαση απέλασης, αλλά αφού βρίσκεται σε άλλο ευρωπαϊκό έδαφος, θα ακολουθηθεί από κει διαδικασία, δεν έχει πια καθεστώς προστασίας».