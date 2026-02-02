Συμβαίνει τώρα:
Ο Ρουβίκωνας παραδέχθηκε την επίθεση σε λάθος εταιρεία αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη – «Έγινε λάθος, θα τους αποζημιώσουμε»

Ούτε ένα συγγνώμη από τον Ρουβίκωνα για την λάθος επίθεση σε εταιρεία στις Αχαρνές, τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.02.2026). Αν και στόχος της οργάνωσης ήταν τα γραφεία της Βιολάντα, μέλη έσπασαν με βαριοπούλες τις τζαμαρίες… άλλης επιχείρησης.

Λίγες ώρες μετά την αποτυχημένη επίθεση στην εταιρεία στις Αχαρνές, ο Ρουβίκωνας έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας ότι «έγινε λάθος» και ότι «υπήρξε λάθος αποδέκτης». Στο κείμενο συνεχίζει την επίθεση κατά του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για την φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις των Τρικάλων όπου κόστισαν τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, υποστήριξε πως το μπέρδεμα έγινε καθώς οι 2 εταιρείες εφάπτονται μεταξύ τους.

Σχετικά με το κόστος της ζημιάς, δήλωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη και θα αποκαταστήσει την κατεστραμμένη τζαμαρία με λεφτά της οργάνωσης.

«Τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε», ανέφερε.

