Ο Ρουβίκωνας τα έκανε γυαλιά καρφιά σε λάθος εταιρεία: Ήθελε να επιτεθεί στα γραφεία της «Βιολάντα» στις Αχαρνές – Δείτε βίντεο

Ασύλληπτο λάθος από τον Ρουβίκωνα ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε εταιρεία στις Αχαρνές, νομίζοντας πως είναι της Βιολάντα.

Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.02.2026), με τα μέλη του Ρουβίκωνα να πηδούν τα κάγκελα και να σπάνε με βαριοπούλες τις τζαμαρίες των συγκεκριμένων γραφείων. Αυτό που δεν κατάλαβαν όμως ήταν ότι η Βιολάντα ήταν ακριβώς από πίσω από την συγκεκριμένη εταιρεία. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά σε λάθος «μαγαζί», σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Η αποτυχημένη επίθεση έγινε λίγες ημέρες αφού μέλη του Ρουβίκωνα έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, 2 μέλη του Ρουβίκωνα πήδηξαν τα κάγκελα και ξεκίνησαν να τρέχουν προς το κεντρικό κτίριο. Εκεί, σήκωσαν τις βαριοπούλες και έσπασαν την τζαμαρία. Αφού την έκαναν σμπαράλια, τράπηκαν σε φυγή.

Ένα τρίτο μέλος παρέμενε στο σημείο και βιντεοσκοπούσε.

Στην ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας ζητά δικαίωση για τις 5 εργάτριες που σκοτώθηκαν στη «Βιολάντα», καθώς και όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες, βρέθηκαν παρατυπίες σχετικά με τις δεξαμενές προπανίου αλλά και το μοιραίο υπόγειο όπου έγινε η έκρηξη, ήταν αδήλωτο. Από ότι φάνηκε, άργησαν πολύ να καταλάβουν το λάθος τους.

Οι έρευνες στη βιομηχανία σταμάτησαν προσωρινά, καθώς υπάρχει φόβος για νέα έκρηξη. Δεκάδες μέτρα χώματος παραμένουν μολυσμένα από προπάνιο.

Δείτε βίντεο από την έφοδο του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα:

Στο μεταξύ, την Κυριακή, άγνωστοι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ του Βόλου, πέταξαν τα προϊόντα της εταιρείας από τα ράφια και τα ποδοπάτησαν.

Αφού πέταξαν και τρικάκια, τράπηκαν σε φυγή.