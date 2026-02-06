Ο Σμήναρχος παραδέχθηκε στους ανακριτές το όνομα του συνεργού του από την Κίνα – «Ήταν ψύχραιμος και συνεργάσιμος» είπε ο συνήγορός του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κατασκοπείας που «πρωταγωνιστεί» ένας Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έναντι αμοιβής έδινε απόρρητες πληροφορίες και στοιχεία σε αποδέκτες στην Κίνα.

Ο Σμήναρχος, με εξειδείκευση και τεράστια εμπειρία στα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνίων, κατηγορείται για κατασκοπεία, καθώς διέρρεε διαβαθμισμένα δεδομένα με προορισμό την Κίνα, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο εθνικά αλλά και νατοϊκά συμφέροντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος προσήχθη σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών, στον ανακριτή για σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις ελληνικές αρχές και η απολογία του ολοκληρώθηκε περίπου στις 3 μ.μ.

Στην συνέχεια, ο συλληφθείς Σμήναρχος μεταφέρθηκε σε βάση της Αερονομίας στον Βύρωνα και τέθηκε υπό κράτηση. Μάλιστα πήρε προθεσμία έως την Τρίτη (10.02.2026) για να απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

Κατά την αποχώρηση του Σμήναρχου από το Αεροδικείο Αθηνών, ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήταν συνεργάσιμος και ψύχραιμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

Ο Σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ακόμα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Ωστόσο, αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι το γεγονός ότι ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας παραδέχθηκε στους ανακριτές, το όνομα ενός συνεργού του από την Κίνα, τον οποίον είχαν ήδη εντοπίσει, μετά από ενδελεχείς έρευνες, οι ελληνικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι αντιμέτωπος και με αφαίρεση ιθαγένειας, βάσει διατάξεων του νέου νομοσχεδίου των Ενόπλων Δυνάμεων που «πέρασε» η ελληνική βουλή πριν μερικές εβδομάδες.