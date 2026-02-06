Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία με διασυνδέσεις στην Κίνα – Αντιμέτωπος και με αφαίρεση ιθαγένειας

Μια νέα διάσταση έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο τις τελευταίες ώρες, στην οποία Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, κατηγορείται για κατασκοπεία, διαρρέοντας διαβαθμισμένες πληροφορίες σε αποδέκτες στην Κίνα.

Ο Σμήναρχος, που συνελήφθη για κατασκοπεία και πιο συγκεκριμένα «για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα» ολοκλήρωσε την απολογία του, έχοντας ομολογήσει πως η δραστηριότητά του είχε αποδέκτες πρόσωπα ή διαύλους που συνδέονται με την Κίνα.

Ο Σμήναρχος προσήλθε σήμερα (06.02.2026) στο κτίριο του Αεροδικείου λίγο πριν από τις 10:00 π.μ., συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας. Αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και του ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο ίδιος εξήλθε λίγο μετά 02:30 μ.μ.

Πλέον, κρατείται στον Βύρωνα, σε μονάδα της αερονομίας και έχει προθεσμία μέχρι την Τρίτη (10.02.2026) να απολογηθεί.

Ακόμα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Η αφαίρεση ιθαγένειας

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που μετά την ψήφισή του από τη Βουλή, αποτελεί νόμο του κράτους υπό τον τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», ο συλληφθείς σμήναρχος κινδυνεύει ακόμη και με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.

Κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου μάλιστα είχε προκαλέσει εντύπωση αλλά και απορίες η σχετική διάταξη του άρθρου 298 που προβλέπει ότι έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να κηρυχθεί όποιος μεταξύ άλλων «τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά».

Σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών, ο υπουργός Νίκος Δένδιας παρέπεμπε σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση, εφόσον κάποιος το ζητούσε, κάτι που δεν έγινε.

Υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων και της παραδοχής που φέρεται να έκανε ο Σμήναρχος ενώπιον του ανακριτή και του στρατιωτικού εισαγγελέα, η εν λόγω διάταξη αποκτά νέο νόημα.

Ταυτόχρονα, δείχνει πιθανώς ότι από τότε – τις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου – υπήρχε η πληροφορία περί της έκνομης δράσης του αξιωματικού.

