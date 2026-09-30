Ελλάδα

Ο Τik Τoker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» καταγγέλλει αστυνομικούς που τον καταδίωξαν στη Θεσσαλονίκη – «Μου έσπασαν το αυτοκίνητο»

Ο γνωστός influencer κρατήθηκε για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση αλλά αρνείται τις κατηγορίες
Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - Μήνυσε τους αστυνομικούς
Ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» / πηγή φωτογραφίας teomavridiss tiktok
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Σκηνές αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (30.09.2026). Αστυνομικοί συνέλαβαν τον Tik Toker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Tik Toker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» δεν υπάκουσε σε σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί για τον ελέγξουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη σε δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο γνωστός infuencer χτύπησε με αυτοκίνητό του πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι οι άνδρες της ΕΛΑΣ, έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά για να τον βγάλουν, αλλά η αστυνομία απαντά ότι είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημα.

Πάντως, ο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» σε δύο βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok ανακοινώνει ότι προχώρησε σε μήνυση κατά των αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο, ενώ αρνείται όλες τις κατηγορίες.

@teomavridiss

♬ πρωτότυπος ήχος – Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν
@teomavridiss

♬ πρωτότυπος ήχος – Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν

Όπως λέει στα βίντεο, οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν χωρίς να ανάψουν φάρο και χωρίς να του κάνουν ηχητικό σήμα, φόρεσαν γάντια και του έσπασαν τα παράθυρα με λοστούς.

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