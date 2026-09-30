Ο Τik Τoker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» καταγγέλλει αστυνομικούς που τον καταδίωξαν στη Θεσσαλονίκη – «Μου έσπασαν το αυτοκίνητο»

Σκηνές αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (30.09.2026). Αστυνομικοί συνέλαβαν τον Tik Toker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Tik Toker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» δεν υπάκουσε σε σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί για τον ελέγξουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη σε δρόμους της Θεσσαλονίκης.

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Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο γνωστός infuencer χτύπησε με αυτοκίνητό του πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι οι άνδρες της ΕΛΑΣ, έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά για να τον βγάλουν, αλλά η αστυνομία απαντά ότι είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημα.

Πάντως, ο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» σε δύο βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok ανακοινώνει ότι προχώρησε σε μήνυση κατά των αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο, ενώ αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Όπως λέει στα βίντεο, οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν χωρίς να ανάψουν φάρο και χωρίς να του κάνουν ηχητικό σήμα, φόρεσαν γάντια και του έσπασαν τα παράθυρα με λοστούς.