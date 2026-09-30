Η στιγμή της επίθεσης από συμμορία νεαρών σε ηλικιωμένη για να την ληστέψουν – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση συμμορίας νεαρών, που στοχοποιούσε ηλικιωμένους για να τους αρπάξει κοσμήματα και χρήματα σε Μαρούσι και Κηφισιά, φέρνει στο φως το MEGA.

Στο βίντεο καταγράφονται δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών, μέλη της «άγουρης» συμμορίας που είχε ρημάξει Μαρούσι και Κηφισιά, να αιφνιδιάζουν μία ηλικιωμένη στη μέση του δρόμου, να την ρίχνουν στο έδαφος για να της πάρουν τα χρυσαφικά και τελικά να της αρπάζουν τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

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Αμέσως μετά απομακρύνονται από το σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, με παρόμοιο τρόπο φέρεται να είχαν επιτεθεί συνολικά σε έξι γυναίκες.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κηφισιάς, οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης και κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην Κηφισιά εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους έκριναν ύποπτους.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι οι δύο νεαροί φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που διέπραττε κατ’ εξακολούθηση ληστείες, με κύριο στόχο την αφαίρεση αλυσίδων λαιμού από πολίτες με τη χρήση βίας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, κατ’ εξακολούθηση ληστείες και απείθεια.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και το οποίο αναζητείται.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.