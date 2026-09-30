Ελλάδα

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη: Έπιασαν Σέρβο με ερυθρά αγγελία – Δόθηκε «σήμα» ότι θα συμμετάσχει σε δολοφονία στην Ελλάδα

Εμπλέκεται σε υποθέσεις ληστειών στη χώρα του ενώ ερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους βρισκόταν στην Ελλάδα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ /EUROKINISSI
Άγγελος Λαμπίδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (30/9/26) στις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης καθώς έφτασαν πληροφορίες ότι σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, βρισκόταν 26χρονος Σέρβος που διώκεται με ερυθρά αγγελία και μάλιστα, οι πηγές ανέφεραν ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ανθρωποκτονία στη χώρα μας…

Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε με απόλυτη μυστικότητα στη Θεσσαλονίκη από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και προσήχθησαν τέσσερις Σέρβοι, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο 26χρονος.

Αρχικά οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έλεγχο στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια στήθηκε επιχείρηση από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε γνωστό καφέ, σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο, κατά την οποία και προσήχθησαν οι τέσσερις.

Τώρα, αναμένεται η πλήρης ταυτοποίηση του 26χρονου σε συνεννόηση με τις σερβικές αρχές. Σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για υπόθεση ληστείας, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές πράξεις.

Τα τέσσερα άτομα είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη από τις 26 Σεπτεμβρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
179
173
172
168
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των κτηνοτροφικών εκτροφών στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Τι δήλωσε ο Θανάσης Δαβάκης για το έργο των στρατιωτικών κτηνιάτρων
Στρατιωτικοι
Newsit logo
Newsit logo