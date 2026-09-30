Συναγερμός στην Καλλιθέα για εξαφάνιση 87χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 87χρονου Πατμανίδη Στυλιανού από την περιοχή της Καλλιθέας στην Αττική, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να βγάζει ανακοίνωση για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 30/09/2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας, ο 87χρονος. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Πατμανίδη Στυλιανού, την ίδια ημέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

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Για την εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Χαμόγελου του Παιδιού ενώ έχει ενημερωθεί και η Δημοτική Αστυνομία Καλλιθέας.

Ο Πατμανίδης Στυλιανός έχει ύψος 1.70μ και βάρος 90 κιλά, έχει γκρίζα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.