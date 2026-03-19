Ο τράπερ που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια είχε φυλακιστεί για ξυλοδαρμό – Έχει σχέση με πασίγνωστη Influencer

Γνώριμος των αρχών είναι ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (18.03.2026) μετά από καταδίωξη στα Πατήσια.

Ο τράπερ επέβαινε μαζί με έναν φίλο του σε μηχανή στην περιοχή των Πατησίων, δεν σταμάτησαν σε σήμα της αστυνομίας και ακολούθησε καταδίωξη.

Ο 27χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Ο τράπερ μαζί με έναν φίλο του είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός φοιτητή στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2024. Μάλιστα ο φοιτητής είχε νοσηλευτεί στην εντατική,.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραπερ με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, σύντροφος επίσης πασίγνωστης Influencer επέβαινε σε μοτοσικλέτα, ωστόσο ο οδηγός της δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στην οδό Πατησίων και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, μάλιστα, οι δύο άνδρες πέταξαν στο δρόμο ένα μαύρο αντικείμενο, προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή τους. Αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ένα μαχαίρι μήκους 7 εκατοστών.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο ΤΔΕΕ Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και για απείθεια.