Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε σπίτι του στα Σπάτα – Διαπραγματευτής στο σημείο

Ο Χρήστος Μαυρίκης, καταδικασμένος για θέματα υποκλοπών στο παρελθόν, έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, αφού φέρεται να έχει πυροβολήσει στον αέρα με καραμπίνα μετά από επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας (16/02/2026).

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και διαπραγματευτής, ενώ έφτασε και η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ανάστατοι, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στον δρόμο κοντά στο σπίτι για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 75χρονος Μαυρίκης έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή

Η αστυνομία προσπαθεί να τον πείσει να παραδώσει το όπλο και να βγει από το σπίτι χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.