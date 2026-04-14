Καιρός: Κύμα αφρικανικής σκόνης θα «πνίξει» τη χώρα τις επόμενες ημέρες – Πότε και πού αναμένονται λασποβροχές

Αποπνικτική αναμένεται να είναι η ατμόσφαιρα τα επόμενα 24ωρα, με την αφρικανική σκόνη να κάνει και πάλι την εμφάνισή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του καιρού. Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και τα νότια της χώρας, δημιουργώντας ένα θολό σκηνικό και δυσκολίες στην καθημερινότητα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις, ενώ η παρουσία της αφρικανικής σκόνης θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, κάνοντας την αίσθηση της ζέστης πιο έντονη, ενώ σε περιοχές θα έχουμε και λασποβροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές, φτάνοντας στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 24 βαθμούς.

Σύμφωνα με το AtmoHub, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης συνοδεύεται από νεφώσεις και κατά τόπους λασποβροχές, ενώ αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα.

Από την Τετάρτη (15.04.2026), η αφρικανική σκόνη μετακινείται ανατολικότερα, επηρεάζοντας:

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Νησιά Αιγαίου

Έως την Πέμπτη, 16 Απριλίου, το φαινόμενο αναμένεται να καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με πιθανή εξαίρεση τμήματα του Έβρου.

Για την μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στη χώρα, έκανε ανάρτηση και ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην οποία αναφέρει: «Η δυτική Ελλάδα και το Αιγαίο φαίνεται να δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την αφρικανική σκόνη. Το επεισόδιο αυτό θα αρχίσει να υποχωρεί από την Παρασκευή».

Δείτε που αναμένονται βροχές

Το πρωί της Τετάρτης αναμένονται λασποβροχές στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα μόνο αραιές συννεφιές και σκόνη. Η Πέμπτη δείχνει να κυλά με καλό καιρό σχεδόν παντού, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες στα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές κυρίως ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.