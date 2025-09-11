Ο υποπύραρχος που ευχαρίστησε η Φον ντερ Λάιεν: «Ήταν μια στιγμή αναγνώρισης για τη χώρα μας και για όλους τους Έλληνες πυροσβέστες»

Ένας από τους Έλληνες πυροσβέστες τους οποίους ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη μάχη που έδωσαν στις πυρκαγιές στην Ευρώπη, ο υποπύραρχος Νικόλαος Παΐσιος, μίλησε σήμερα Πέμπτη (11/9/2025) στον ΣΚΑΙ για τις εμπειρίες τις οποίες έχει ζήσει αλλά και για την σημασία που έχει αυτή η αναγνώριση για την χώρα μας.

«Ήταν μια στιγμή αναγνώρισης για τη χώρα μας, το Πυροσβεστικό Σώμα και όλους τους Έλληνες πυροσβέστες, οι οποίοι θυσιάζουν κάθε χρόνο, πολύτιμο χρόνο από τις οικογένειές τους για να προσφέρουν στη χώρα μας και τους συμπολίτες τους», δήλωσε ο υποπύραρχος, Νικόλαος Παΐσιος ο οποίος ήταν και παρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Στρασβούργου όταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε τους Έλληνες πυροσβέστες.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΙ σήμερα, όταν ρωτήθηκε για το αν ήταν στην Ισπανία ή την Κύπρο πιο δύσκολα σε σχέση με τις φωτιές όπου κλήθηκε με άλλους Έλληνες πυροσβέστες να συνδράμουν στην κατάσβεσή τους, δήλωσε πως και τα δύο συμβάντα χαρακτηρίζονται από το μεσογειακό κλίμα, όπου έχει ξηρή ατμόσφαιρα, χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλή σχετική υγρασία, θυελλώδεις ανέμους και την πυκνή βλάστηση. «Οπότε ήταν και τα δύο συμβάντα (δύσκολα) όπου η εξέλιξη της πυρκαγιάς ήταν ραγδαία».

Μάλιστα, όπως είπε ο 28χρονος πυροσβέστης στην Ισπανία επιχείρησαν συνολικά 5 ημέρες.

Όταν τον ρώτησαν αν του αρέσει το επάγγελμά του, δήλωσε: «Βεβαίως και μου αρέσει. Είχα την τύχη στα πρώτα βήματά μου στο Πυροσβεστικό Σώμα να γνωρίσω ανθρώπους με πάθος για αυτή τη δουλειά, οι οποίοι μου μετέδωσαν αυτό το πάθος».

Για το τι του λέει η οικογένειά του όταν πηγαίνει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ανησυχούν όπως είναι φυσιολογικό, αλλά πλέον υπάρχει μια συνήθεια. Έχουν συνηθίσει δηλαδή και πάνω απ’ όλα προσέχουμε πάνω απ’ όλα η ασφάλειά μας και κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Υπενθυμίζεται πως η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε χθες, Τετάρτη (10/9/2025) την ευγνωμοσύνη της στους πυροσβέστες της Ευρώπης που δίνουν μάχη για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα 20 Ελλήνων δασοφυλάκων, κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ένας από αυτούς τους 20 Έλληνες δασοφύλακες, ο υποπύραρχος Νικόλαος Παΐσιος, ήταν αυτός που καταχειροκροτήθηκε από τους ευρωβουλευτές. «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε σήμερα έναν από αυτούς τους ήρωες», είπε η Φον ντερ Λάιεν. «Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ευχαριστούμε εσάς και την ομάδα των Ευρωπαίων ηρώων για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία», πρόσθεσε.