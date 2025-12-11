Οδηγός μηχανής παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Δείτε βίντεο

Απίστευτα πλάνα από την Αττική Οδό βγήκαν σήμερα (11.12.2025) στο φως της δημοσιότητας καθώς κάμερα ασφαλείας κατέγραψε οδηγό μηχανής να παρασέρνει τροχονόμο που τον σταμάτησε για έλεγχο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τροχονόμοι έχουν στήσει μπλόκο επί της Αττικής Οδού και σταματούν για έλεγχο όλους τους οδηγούς μηχανών ώστε να εξακριβωθεί αν έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μέσα σε αυτούς και ο συγκεκριμένος οδηγός που προκάλεσε το απίστευτο επεισόδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πλάνα φαίνεται να συνομιλεί με τους τροχονόμους που του έχουν κόψει τον δρόμο και λίγο μετά να «ψάχνει» διέξοδο για να φύγει. Τις ύποπτες κινήσεις του φαίνεται πως αντιλαμβάνονται οι τροχονόμοι που αμέσως ανοίγουν τα χέρια τους για να μην τον αφήσουν να περάσει. Ο οδηγός ωστόσο «ανοίγει» το γκάζι και προσπαθεί να φύγει. Ως αποτέλεσμα είχε να παρασύρει τον έναν από αυτούς ενώ εντελώς τυχαία δεν τραυματίστηκε και δεύτερος τροχονόμος.

Στα επόμενα δευτερόλεπτα φαίνεται ο τροχονόμος να σέρνεται στο έδαφος και ο οδηγός της μηχανής να πέφτει σε αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στη δεξιά λωρίδα. Από την αντίδραση του τροχονόμου φαίνεται πως δεν τραυματίστηκε σοβαρά καθώς αμέσως σηκώθηκε στα πόδια του.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν κατευθείαν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό.