Οι αγρότες έκλεισαν και σήμερα την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας

Απέκλεισαν επίσης αιφνιδιαστιά και τον δρόμο προς την Γλύφα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έξοδος και είσοδος στην πόλη της Χαλκίδας
Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Εύβοια συνεχίζονται με μπλόκα σε διάφορα σημεία, ενώ έκλεισαν και την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας.  

Οι αγρότες έμειναν για αρκετά λεπτά στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας διεκδικώντας την επίλυση των αιτημάτων τους.

Συγκεκριμένα οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του πάρκινγκ της υψηλής γέφυρας έκλεισαν και πάλι τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και τον παράδρομο που έρχεται από την παλιά γέφυρα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Απέκλεισαν επίσης αιφνιδιαστιά και τον δρόμο προς την Γλύφα οι αγρότες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έξοδος και είσοδος στην πόλη της Χαλκίδας.

