Οι αγρότες προετοιμάζονται για το ραντεβού με Μητσοτάκη: Τα μπλόκα που παραμένουν και οι δρόμοι που θα ανοίξουν ως ένδειξη καλής θέλησης

Αν και οι αγρότες συμφώνησαν να έρθουν σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την προσεχή Τρίτη, για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, συνεχίζουν σήμερα (09.01.2026) να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, τα μπλόκα παραμένουν και οι δρόμοι συνεχίζουν να είναι κλειστοί με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται μέσω παρακαμπτήριων.

Οι αγρότες στη δυτική Ελλάδα παραμένουν στα μπλόκα τους, χωρίς να κάνουν βήμα πίσω ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειστή και η σήραγγα των Τεμπών ενώ οι αγρότες ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια μέσα στο Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα Τρίκαλα οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών αν και έχουν αφήσει ανοιχτή την κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν παταραχθεί στην άκρη του δρόμου για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών.

Στην αντίπερα όχθη, οι αγρότες στα Ιωάννινα και τη Στερεά Ελλάδα, σκέφτονται την αποκλιμάκωση, ως ένδειξη καλή θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά, οι αγρότες στα Ιωάννινα σκέφτονται να ανοίξουν την Ιωαννίνων – Κακαβιάς (την έκλεισαν το μεσημέρι της Πέμπτης) αν και θα παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο Καλπακίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Ηγουμενίτσα σκέφτονται να ανοίξουν το πρωί του Σαββάτου την Εγνατία, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Ανοίγει και η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από σήμερα στις 10:00 ενώ στη Βοιωτία, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσύρουν τα τρακτέρ από το Κάστρο.

Που παραμένουν τα μπλόκα στη δυτική Ελλάδα

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας σε σημεία των οδικών δικτύων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, και τον κόμβο Κουβαρά στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής και παρακαμπτήρων οδών.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας – Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια, του Πύργου και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μέσω του κόμβου της Αμαλιάδας.

Κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών

Παραμένουν οι Θεσσαλοί αγρότες στις σήραγγες των Τεμπών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό και τις κινητοποιήσεις τους.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα στη σήραγγα, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας, στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το αγροτικό μπλόκο παραμένει σε ισχύ, με τους αγρότες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

Η κίνηση των οχημάτων γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Πρόθεση να αποκλιμακώσουν οι αγρότες στα Ιωάννινα

Στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς που έκλεισαν χθες το μεσημέρι, με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μπάλες άχυρου, προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Ιωάννινα.

Τα τρακτέρ από το μπλόκο Καλπακίου μετακινήθηκαν χθες προς το Τελωνείο Κακαβιάς και έκλεισαν τον δρόμο στη θέση Παρακάλαμος. Μετά την εξέλιξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό, αναμένεται το μεσημέρι να επιστρέψουν στο Καλπάκι και να ανοίξουν την εθνική οδό Ιωαννίνων – Κακαβιάς. Ωστόσο, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο Καλπάκι.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Οι αγρότες στα Τρίκαλα μπλοκάρουν την διέλευση των φορτηγών στο Μουργκάνι

Στο μπλόκο που έχουν στήσει στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων, οι οποίοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον κόμβο πριν από τη γέφυρα Μουργκανίου, που συνδέει τα Τρίκαλα με την Ήπειρο και τα Γρεβενά.

Οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα ανοικτούς τους δρόμους για ΙΧ και λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στις άκρες των δρόμων, διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης οι αγρότες στη Στερεά Ελλάδα

Με μήνυμα πως «δεν τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων», οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας μπαίνουν επίσης σε τροχιά αποκλιμάκωσης.

Οι αγρότες στον κόμβο του Μπράλου Λαμίας αποφάσισαν να αποσύρουν τα τρακτέρ τους 24 ώρες νωρίτερα από ότι είχαν αποφασίσει. Σήμερα το μεσημέρι θα απελευθερώσουν τους παράδρομους ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν σε θέσεις «μάχης».

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης» μετά την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αν και επίσημη ανακοίνωση της ώρας άρσης του αποκλεισμού δεν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν οι αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και τα τρακτέρ από την Καρδίτσα, που θα επιστρέψουν στον Ε65. Λίγο αργότερα θα ανοίξουν οι παράδρομοι και θα επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων. Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα έως τη συνάντηση της Τρίτης και ότι η στάση αυτή θα μεταφερθεί και στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια.

Στην Εύβοια, από χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του μπλόκου, σύμφωνα με την οποία η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχε αποκλειστεί, θα ανοίξει σήμερα στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Όπως δηλώνουν οι αγρότες, «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό».

Σήμερα αναμένεται και η τελική απόφαση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου μέχρι αργά χθες το βράδυ βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό και επιστροφής τους στις αρχικές θέσεις πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση κάτι που δεν αναμένεται πριν από το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι στο Κάστρο είχαν αποφασίσει αποκλεισμό του δρόμου και των παραδρόμων για 96 ώρες, με καθημερινή επανεκτίμηση της κατάστασης, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο μπλόκο.

Στη Θήβα, όπου χθες σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, αναμένεται σήμερα να ανακοινωθούν οι προθέσεις των αγροτών. Χθες το βράδυ, πέραν του αποκλεισμού της εθνικής οδού στον κόμβο της Θήβας, προχωρούσαν κατά διαστήματα και σε κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Καναβαρίου Θηβών.