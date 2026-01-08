Χαλκίδα: Οδηγοί εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους κάτω από την Υψηλή Γέφυρα λόγω του μπλόκου των αγροτών

Χάος επικρατεί στους δρόμους της Χαλκίδας και σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, καθώς η Υψηλή Γέφυρα παραμένει κλειστή λόγω του 48ωρου αποκλεισμού από τους αγρότες.

Ο μεγαλύτερος όγκος των οδηγών επιστρέφει από τα εργοστάσια στην δυτική πλευρά της Χαλκίδας, μόνο που ο αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας από τους αγρότες, έχει μετατρέψει την περιοχή σε έναν εφιάλτη κυκλοφοριακής ασφυξίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες του evima, τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα από το ύψος της γέφυρας και στους παράδρομους κάτω από αυτήν. Οι δρόμοι μοιάζουν με πάρκινγκ, ενώ η αγανάκτηση των οδηγών κορυφώνεται.

Ορισμένοι, αδυνατώντας να συνεχίσουν, εγκαταλείπουν τα οχήματά τους και συνεχίζουν την πορεία με τα πόδια, μέσα σε έναν κυκλοφοριακό εφιάλτη που δεν φαίνεται να έχει τέλος.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι οδηγοί εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την έντονη ταλαιπωρία τους, βλέποντας την καθημερινή τους επιστροφή στο σπίτι να μετατρέπεται σε έναν πραγματικό Γολγοθά.

Να σημειώσουμε ότι οι αγρότες αφήνουν να περνούν ασθενοφόρα και άτομα που χρήζουν άμεσης ανάγκης για ιατρικούς λόγους.