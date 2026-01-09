Τι ξεκλείδωσε τη συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών: Το παρασκήνιο και οι όροι του Μαξίμου

Αχτίδα φωτός» για τερματισμό των κινητοποιήσεων ανοίγει η θετική απάντηση των αγροτών για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την επόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στις έξι το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρ’ ότι έχει ενοχληθεί από την αδιάλλακτη μέχρι σήμερα στάση των αγροτών- ενώ η κυβέρνηση, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, έχει φανεί συνεπής στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και εξάντλησε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη του – αποφάσισε να δώσει μία νέα ευκαιρία διαλόγου.

Οι όροι

Έτσι, το Μέγαρο Μαξίμου, όρισε νέα ημερομηνία, μετά το «ναυάγιο» του ραντεβού της 12ης Δεκεμβρίου, θέτοντας δύο απαράβατους όρους για τη συνάντηση: το κλιμάκιο των αγροτών να είναι αντιπροσωπευτικό από όλα τα μπλόκα και οι δρόμοι να έχουν ανοίξει.

Το παρασκήνιο

Η απόφαση ελήφθη αργά το μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε τη νέα ημέρα για τη μετάβαση των αγροτών στο Μαξίμου σε συνέντευξη του, κι ενώ μόλις τρεις ώρες νωρίτερα, στις 12:30, είχε πραγματοποιήσει το μπρίφινγκ στους πολιτικούς συντάκτες.

Από νωρίς χτες (08.01.2026) το πρωί, στο κυβερνητικό επιτελείο υπήρχαν σημάδια για αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων και μηνύματα που έδειχναν πως και οι ίδιοι οι αγρότες έψαχναν έναν τρόπο διαφυγής από την αδιέξοδη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί…

Θετικό μήνυμα έστειλε και το γεγονός οι αγρότες, στα περισσότερα σημεία της χώρας, επέλεξαν να μην κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς, προκαλώντας «μπλακ άουτ» στις μετακινήσεις.

Είχαν προηγηθεί δε, προχτές το απόγευμα, και μετά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, δηλώσεις αγροτών ότι δημιουργούνται πλέον συνθήκες διαλόγου και 18 μπλόκα είχαν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Η προειδοποίηση

«Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στον διάλογο, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι διαθέσιμος με δύο προϋποθέσεις» είχε δηλώσει ο κ. Μαρινάκης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι στον όποιο διάλογο με την κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα συζήτησης νέων μέτρων στήριξης. «Ανακοινώθηκαν αυτά που ήταν να ανακοινωθούν. Αυτά είναι τα μέτρα (…). Δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της Ε.Ε. για περισσότερα μέτρα. Αλλά ο διάλογος παραμένει αναγκαίος για όλες τις μεγάλες αλλαγές που ήδη προωθούνται και όλα όσα ακόμα πρέπει να γίνουν για τον πρωτογενή τομέα» είχε ξεκαθαρίσει.

Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρείται απίθανο ο Πρωθυπουργός να δεσμευτεί για οποιοδήποτε νέο μέτρο με δημοσιονομικό κόστος.

Σε εφαρμογή το Plan b

Η κυβέρνηση, χθες, δια του κ. Μαρινάκη, είχε κάνει σαφές ότι δεν υπάρχει άλλη ανοχή ως προς την ταλαιπωρία των υπόλοιπων πολιτών και την διατάραξης της λειτουργίας τους κράτους και της οικονομίας. «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι» δήλωσε.

Ήδη, από χτες το πρωί είχε αρχίσει να εφαρμόζεται το Plan b της κυβέρνησης, δηλαδή το γράμμα και το πνεύμα των νόμων, με στόχο την αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτοι ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρέμεναν στο οδόστρωμα, – παρ’ ότι είχαν βγάλει τις πινακίδες από αυτά – και είναι θέμα χρόνου να λάβουν τις πρώτες κλήσεις.

Ενώ είναι θέμα ίσως και λίγων ωρών, οι συλλήψεις για αγρότες που ταυτοποιήθηκαν να κλείνουν ξαφνικά το δρόμο, προ ημερών, στην εθνική οδό Τρίπολης – Κορίνθου, κι ενώ αυτοκίνητα έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα, με κίνδυνο πρόκλησης δυστυχήματος.

Το εναλλακτικό σενάριο

Εφόσον δεν εκπληρωθούν τελικά οι δύο προϋποθέσεις για συνάντηση πανελλαδικής αντιπροσωπείας των αγροτών με τον πρωθυπουργό, τότε «παράθυρο διαλόγου», πάλι με τον όρο των ανοιχτών δρόμων, υπάρχει μόνο με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Πάντως, εκπρόσωποι των αγροτών δήλωσαν χθες ότι το Σάββατο (10/01/2026) θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα, για την συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη, στο Μαξίμου, και ότι μέχρι τότε τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο πλάι των εθνικών οδών, αφήνοντας ελεύθερη την κυκλοφορία οχημάτων.