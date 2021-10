Το φθινόπωρο συνεχίζεται δυναμικά στο Public, το Νο1 βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα. Εκδηλώσεις, συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων και άλλων προϊόντων έρχονται τον Οκτώβριο στις οθόνες μαςαλλά και – έπειτα από πολύ καιρό- στο Public Café Συντάγματος, για να μας κρατήσουν συντροφιά!

Όλες οι εκδηλώσεις μεταδίδονται μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube. Για την είσοδο στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Public Café Συντάγματος ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα κατά της πανδημίας Covid-19. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το https://blog.public.gr/.

«Θες να μιλήσουμε για τη συναίνεση;»

Justin Hancock (Εκδόσεις Παπαδόπουλος)

Παρασκευή 1/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & Public FB

Την Παρασκευή 1/10 στις 20.30, στο Public Café Συντάγματος, το Public και οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας καλούν να μιλήσουμε για την συναίνεση. Τι είναι η συναίνεση; Γιατί είναι σημαντική; Πώς μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε τα όρια των άλλων ανθρώπων και να δείξουμε στους άλλους τα δικά μας όρια; Πώς μπορούμε να μάθουμε να λέμε «όχι»;

Συντονίστρια: Πελιώ Παπαδιά, αρχισυντάκτρια του FREE PRESS περιοδικού για γονείς -Ταλκ και του taλκ.gr και μεταφράστρια του βιβλίου.

Σουζάννα Παπαφάγου, κλινικός αναπτυξιακός ψυχολόγος / οικογενειακή & ομαδική ψυχοθεραπεύτρια

Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος / ψυχοθεραπευτής

Δρ. Γερούκη Μαργαρίτα, π. Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας και συγγραφέας, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Jyväskylä Φινλανδίας

To βιβλίο «Θες να μιλήσουμε για τη συναίνεση;» του Justin Hancock (Εκδόσεις Παπαδόπουλος) είναι ένας οδηγός που με έξυπνο, μοντέρνο αλλά και σωστά τεκμηριωμένο τρόπο εξηγεί πώς μπορούμε να πούμε «ναι» ή «όχι» σε πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής μας: από το να διαλέξουμε την πίτσα που μας αρέσει μέχρι να αντιμετωπίσουμε κάποιον που μας εκφοβίζει.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί live μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι

του Public στο YouTube.

«Το πράσινο σημειωματάριο»

Clare Pooley (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Δευτέρα 4/10 και ώρα 19:00 | @Public FB

Τη Δευτέρα 4/10, ώρα 19:00 η Clare Pooley θα συνομιλήσει με τη βιβλιοκριτικό και δημιουργό της εφαρμογής BookZone Κέλλη Κρητικού για το νέο της βιβλίο «Το πράσινο σημειωματάριο» (Εκδόσεις Μεταίχμιο).

Το πράσινο σημειωματάριο που αφήνει ο Τζούλιαν στο καφέ της Μόνικας, φέρνει κοντά έξι αγνώστους, οδηγώντας τους σε απροσδόκητες φιλίες και αγάπες. Οι ζωές τους συνυφαίνονται, αποκαλύπτοντας στο τέλος τη δύναμη και το μεγαλείο της ειλικρίνειας. Όλοι λένε ψέματα για τη ζωή τους. Τι θα γινόταν όμως αν μοιραζόσουν την αλήθεια;

Αυτό αναρωτιέται ο Τζούλιαν Τζεσόπ, ένας εκκεντρικός ζωγράφος εβδομήντα εννέα ετών. Αποφασίζει να καταγράψει την αλήθεια για τη ζωή του σε ένα πράσινο σημειωματάριο και να το αφήσει στο καφέ της Μόνικα στην oδό Φούλαμ. Κι όσο η ιστορία ξετυλίγεται, το σημειωματάριο, που ο Τζούλιαν το έχει ονομάσει «Πείραμα της Αυθεντικότητας», αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων που το πιάνουν στα χέρια τους.Μέσα από αυτή την πρωτότυπη ανταλλαγή μυστικών οι ήρωες αποκαλύπτουν τις ενδόμυχες αλήθειες και επιθυμίες τους και μαθαίνουν πως η ειλικρίνεια δεν είναι τόσο τρομακτική όσο μοιάζει. Απεναντίας, μπορεί να οδηγήσει στην ευτυχία.

Ένα σύγχρονο μυθιστόρημα με ξεχωριστούς χαρακτήρες, συγκίνηση και χιούμορ, άρωμα Λονδίνου και έντονο κινηματογραφικό αέρα.

«Άγριες Μέλισσες»

Μελίνα Τσαμπάνη (Εκδόσεις Ωκεανός)

Τρίτη 5/10 και ώρα 20:30 |Public Café Συντάγματος & Public FB



Την Τρίτη 5/10 στις 20.30 θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στο Public Café Συντάγματος την συγγραφέα Μελίνα Τσαμπάνη για την παρουσίαση του βιβλίου της, «Άγριες Μέλισσες» (Εκδόσεις Ωκεανός), η ιστορία στην οποία στηρίχτηκε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης που καθήλωσε το κοινό μπροστά στις οθόνες.

Θα μιλήσει η εκδότρια του Ωκεανού Ελένη Κεκροπούλου.

Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Μαρία Κίτσου και Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Έτσι ήρθε στον κόσμο η Ελένη Σταμίρη. Την πέμπτη ημέρα του Αυγούστου του 1930. Την ίδια στιγμή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, γεννιόταν ο Νηλ Άρμστρονγκ και τριάντα εννιά χρόνια αργότερα θα γινόταν ο πρώτος άνθρωπος που θα πατούσε στο φεγγάρι. Τη Λενιώ Σταμίρη, όμως, την ένοιαζε να πατάει μόνο στη γη. Αυτήν καταλάβαινε, αυτήν αγαπούσε, αυτή της έδινε δύναμη και πείσμα. Κι ό,τι αγαπούσε η Λενιώ, το αγαπούσε με πάθος. Άλλον τρόπο δεν ήξερε και δεν την ενδιέφερε να μάθει.

H ιστορία των Σταμίρηδων και των Σεβαστών –των οποίων το μίσος και η βεντέτα που ξέσπασε ανάμεσά τους κλόνισε το Διαφάνι, ένα ήσυχο χωριό της Θεσσαλίας– ξεδιπλώνεται στις σελίδες αυτού του βιβλίου, πηγαίνοντας το χρόνο πίσω, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στη γέννηση της Ελένης. Μέσα από τη δική της ζωή, βλέπουμε την πορεία των μοιραίων γεγονότων που έφεραν αντιμέτωπες τις δύο οικογένειες.

Η ιστορία πριν τις Άγριες Μέλισσες της διάσημης τηλεοπτικής σειράς του Πέτρου Καλκόβαλη και της Μελίνας Τσαμπάνη, που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές οδηγεί τον αναγνώστη στις άγνωστες πλευρές των δύο οικογενειών. Και σε μυστικά που ακόμα και οι πρωταγωνιστές αυτής της βεντέτας δε θα μάθουν ποτέ.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι

του Public στο YouTube.

«Quantum Leap»

Gus G. (Infinity) music

Παρασκευή 8/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & Public FB



Ο διάσημος κιθαρίστας Gus G έρχεται στο Public Café Συντάγματος την Παρασκευή 8/10 ώρα 20:30. Μαζί του ο Κώστας Χρονόπουλος και Χάκος Περβανιδης,

αρχισυντάκτες του μουσικού περιοδικού Metal Hammer.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

Ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες παγκοσμίως, ο Gus G. τιμά το όργανο και οδηγεί τον ακροατή σε ένα ταξίδι κιθαριστικής τέχνης και ήχων. Το «κβαντικό» άλμα (Quantum Leap / τίτλος του album) της μουσικής του εξέλιξης και καριέρας θα κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου 2021.

Δεν είναι μυστικό πως ο Gus G ανήκει στην παγκόσμια ελίτ των μεγαλύτερων βιρτουόζων της κιθάρας. Όχι μόνο επειδή έπαιξε ζωντανά στις μεγαλύτερες σκηνές και φεστιβάλ ανά τον κόσμο στο πλευρό του OzzyOsbourne, αλλά και καθιερώνοντας την φήμη του κερδίζοντας συνεχώς ένα πιστό κοινό οπαδών τόσο με την μπάντα του “Firewind” όσο και με το προσωπικό του project που φέρει το όνομα του “Gus G.” Στο νέο του album “Quantum Leap” ο Gus G. συνεχίζει στο εμπνευσμένο μονοπάτι του, αυτή τη φορά επικεντρωμένος όσο ποτέ στην άψογη του αισθητική για δημιουργία.

Το “Quantum Leap” είναι ένα ολοκληρωμένο και πλήρες κιθαριστικό album που πολλοί άνθρωποι θα ζήλευαν. Ο Gus G. για ακόμη μια φορά συνεργάστηκε με τον επί χρόνια συνοδοιπόρο του στα θέματα παραγωγής Dennis Ward, με έντονη συμμετοχή και άποψη από τον ίδιο τον Gus G ως προς την εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα την μίξη και το mastering του album του. Δυνατά “metal” κομμάτια σε αρμονία με τις μελωδικές γραμμές και τα κιθαριστικά θέματα κάνουν αυτό το album ολοκληρωμένο. Το “Quantum Leap” είναι ένα προσωπικό album, αφιέρωμα στον ίδιο τον σπουδαίο κιθαρίστα και δημιουργό.

Μετά την Αθήνα, ο Gus G. θα κάνει ένα signing tour σε όλη την Ελλάδα, οπότε μην χάσεις την ευκαιρία να τον δεις από κοντά!

Οι πόλεις που θα επισκεφτεί είναι οι ακόλουθες:

Σάββατο 9/10 και ώρα 14:30 @Public Πάτρας

Δευτέρα 11/10 και ώρα 17:00 @Public Ιωαννίνων

Τρίτη 12/10 και ώρα 18:00 @Public Λάρισας

Τετάρτη 13/10 και ώρα 17.00 @Public Τσιμισκή (Θεσσαλονίκη)

Nintendo Switch OLED Μοντέλο

Σάββατο 9/10 και ώρα 12:00 – 18:00 | Public Athens Metro Mall, Public Συντάγματος και Public The MallAthens



To Σάββατο 9/10 στις 12:00-18:00 στα καταστήματα Public Athens Metro Mall, Public Συντάγματος και PublicThe Mall Athens θα έχεις την ευκαιρία να δεις από κοντά το νέο μοντέλο Nintendo Switch OLED αλλά και να δοκιμάσεις τις καταπληκτικές δυνατότητές του!

Ζωντανά χρώματα, οθόνη 7 ιντσών

Το Nintendo Switch – OLED Μοντέλο περιλαμβάνει μια ζωντανή οθόνη OLED 7 ιντσών με πιο λεπτή στεφάνη. Τα ζωντανά χρώματα και η υψηλή αντίθεση της μεγάλης οθόνης προσφέρουν μια πλούσια εμπειρία παιχνιδιού, φορητή και επιτραπέζια, ζωντανεύουν τα παιχνίδια, είτε αγωνίζεστε με την υψηλότερη ταχύτητα είτε αποφεύγετε τους εχθρούς.

Τι είναι η οθόνη OLED;

Μια οθόνη OLED δεν έχει οπίσθιο φωτισμό όπως οι οθόνες LCD, αλλά προβάλλει εικόνες χρησιμοποιώντας το φως που εκπέμπεται από κάθε μεμονωμένο pixel. Τα βαθιά μαύρα μπορούν να αναπαραχθούν απενεργοποιώντας το φως ενός pixel, επιτρέποντας υψηλότερη αντίθεση.

Ευρεία ρυθμιζόμενη βάση

Απολαύστε την επιτραπέζια λειτουργία στην προτιμώμενη γωνία θέασης. Αναποδογυρίστε τη βάση και παραδώστε ένα χειριστήριο σε έναν άλλο παίκτη για να μοιραστείτε την οθόνη και να απολαύσετε ανταγωνισμό ή συνεργασία με πολλούς παίκτες, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Η ευρεία ρυθμιζόμενη βάση του Nintendo Switch – OLED Μοντέλου μπορεί να ρυθμιστεί στην προτιμώμενη γωνία θέασης για άνετο παιχνίδι σε επιτραπέζια λειτουργία.

Νέα κονσόλα με ενσύρματη θύρα LAN

Η κονσόλα που περιλαμβάνεται στο Nintendo Switch – OLED Μοντέλο διαθέτει δύο θύρες USB, μια θύρα HDMIγια σύνδεση σε τηλεόραση και μια νέα ενσύρματη θύρα LAN, επιτρέποντας πιο σταθερή διαδικτυακή αναπαραγωγή όταν παίζετε σε λειτουργία τηλεόρασης.

64 GB εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος

Το Nintendo Switch – OLED Μοντέλο διαθέτει εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 64 GB. Μπορείτε να επεκτείνετε τον διαθέσιμο χώρο χρησιμοποιώντας μια συμβατή κάρτα microSD (πωλείται ξεχωριστά). Πραγματοποιήστε λήψη των αγαπημένων σας παιχνιδιών για να τα παίξετε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

Ενσωματωμένα ηχεία με βελτιωμένο ήχο

Απολαύστε καθαρό ήχο όταν παίζετε σε λειτουργία, φορητή ή επιτραπέζια.

Χαρακτηριστικά του Nintendo Switch

Switch & Play – Οποτεδήποτε, οπουδήποτε, με όποιονδήποτε.

Τρεις λειτουργίες παιχνιδιού

Λειτουργία TV: Μαζευτείτε γύρω από την μεγάλη οθόνη και απολαύστε το παιχνίδι παρέα με τους φίλους σας. Συνδέστε το Nintendo Switch για να απολαύσετε παιχνίδι HD στην τηλεόρασή σας.

Επιτραπέζια λειτουργία: Μοιραστείτε την οθόνη, μοιραστείτε τη διασκέδαση. Αναποδογυρίστε τη βάση για να μοιραστείτε την οθόνη και στη συνέχεια μοιραστείτε τη διασκέδαση με ένα παιχνίδι πολλαπλών παικτών.

Φορητή λειτουργία: Πάρτε μαζί σας μια μεγάλη, όμορφη οθόνη όπου και αν πάτε. Επιλέξετε την και παίξτε με τα χειριστήρια Joy-Con που τη συνοδεύουν. Απολαύστε το παιχνίδι μόνοι σας ή παίξτε με φίλους τοπικά ή διαδικτυακά.

Μοιραστείτε τη διασκέδαση με το Joy-Con™

Το Nintendo Switch έχει χειριστήριο δεξιά και αριστερά της κονσόλας τα οποία λειτουργούν ως ένα και ονομάζονται Joy-Con. Κρατήστε τα κάθετα, οριζόντια ή μοιραστείτε ένα με έναν φίλο για να απολαύσετε ανταγωνιστικό ή συνεργατικό παιχνίδι οποτεδήποτε, οπουδήποτε.

Συνδέστε έως και οκτώ κονσόλες για πολλούς παίκτες

Τοπική συνεργασία

Παίξτε στη μεγάλη οθόνη στο σπίτι με φίλους.*

*Μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα χειριστήρια (που πωλούνται ξεχωριστά).

Τοπικό ασύρματο

Οι παίκτες μπορούν να συγχρονίσουν έως και οκτώ κονσόλες Nintendo Switch, Nintendo Switch – OLEDΜοντέλο ή Nintendo Switch Lite για να παίξουν ανταγωνιστικά και συνεργατικά παιχνίδια για πολλούς παίκτες.

Διαδικτυακό παιχνίδι για πολλούς παίκτες

Με τη συνδρομή Nintendo Switch Online, μπορείτε να παίξετε με φίλους και παίκτες σε όλο τον κόσμο, να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια όλο και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη κλασικών παιχνιδιών NES και Super NES με πρόσθετες διαδικτυακές δυνατότητες, να απολαύσετε αποκλειστικές προσφορές όπως τα κουπόνια παιχνιδιών TETRIS® 99 και Nintendo Switch, και όχι μόνο!

«Το Τέλος των Πάντων (….σύμφωνα με την αστροφυσική)»

Katie Mack (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Δευτέρα 11/10 και ώρα 19:00 | @Public FB



Τη Δευτέρα 11/10 στις 19.00, η H Katie Mack, θεωρητική αστροφυσικός και επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα και επίσης μέλος του Leadership in Public Science Cluster, συνομιλεί με τον αστροφυσικό και επίτιμο διευθυντή του Ευγενιδείου Πλανηταρίου Διονύση Π. Σιμόπουλο. για το νέο της βιβλίο «Τo Τέλος των Πάντων (…σύμφωνα με την αστροφυσική)» (Εκδόσεις Μεταίχμιο).

H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook.

Γνωρίστε τις πέντε εκδοχές του τέλους του Σύμπαντος, σε μια απολαυστική αφήγηση που συνδυάζει την εκλαϊκευτική παρουσίαση των επιστημονικών θεωριών με πολύ χιούμορ!

Το βιβλίο καταπιάνεται με πέντε πιθανές εκδοχές του τέλους του σύμπαντος, σύμφωνα με την επιστήμη της Αστροφυσικής και με βάση τα δεδομένα και τις θεωρίες που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, παντρεύοντας χιούμορ και ποπ κουλτούρα με την εκλαϊκευτική ανάλυση περίπλοκων φυσικών και μαθηματικών εννοιών.Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: σύντομη παρουσίαση της ιστορίας του Σύμπαντος από τη Μεγάλη έκρηξη μέχρι σήμερα, τις θεωρίες της Μεγάλης Σύνθλιψης, του Θερμικού Θανάτου, της Μεγάλης Θραύσης, της Αποσύνθεσης του Κενού και της Αναπήδησης. Στο τέλος του βιβλίου, αποτυπώνονται οι θεωρητικές και τεχνολογικές προοπτικές του αιώνα μας και σκέψεις αναφορικά με το μέλλον της επιστήμης.

«365 »

Φώτης Παπαναστασίου (Εκδόσεις Πεδίο)

Παρασκευή 15/10 και ώρα 19:00 | @Public FB





Την Παρασκευή 15/10 στις 19.00 ο Υπ. Διδάκτωρ, Ειδικός Παιδαγωγός/ Συγγραφέας /MSc Σχολική ΨυχολογίαΦώτης Παπαναστασίου, ο Συγγραφέας και Ηθοποιός Κώστας Κρομμύδας και ο Ψυχίατρος και Ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Παπαδημητριάδης: Ψυχίατρος/ Ψυχοθεραπευτής, θα μιλήσουν για το νέο βιβλίο του Φώτη Παπαναστασίου, «365» (Εκδόσεις Πεδίο), ένα πολύτιμο εργαλείο, μια πυξίδα απαραίτητη στο μοναδικό ταξίδι κάθε γονέα για το μεγάλωμα υγιών και ευτυχισμένων παιδιών. H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook.

Το νέο βιβλίο του Ειδικού Παιδαγωγού και Συγγραφέα Φώτη Παπαναστασίου δεν είναι ένα κλασικό βιβλίο με εύκολες λύσεις και κοινότοπες νουθεσίες που επιδιώκει να πει στους γονείς τι πρέπει να κάνουν και τι όχι στην ανατροφή του παιδιού τους. Είναι ένας πολύτιμός συνοδοιπόρος για όλους τους γονείς που βασίζεται στη θετική ανατροφή, μια σύγχρονη προσέγγιση που επιτρέπει στους γονείς να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ισχυρούς δεσμούς με το παιδί, σε όλα τα στάδια της αναπτυξιακής του πορείας.

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει ορισμένες ιδέες και να προσφέρει συμβουλές που θα βοηθήσουν τους γονείς στην ανατροφή συναισθηματικά υγιών και υπεύθυνων παιδιών. Απώτατος σκοπός είναι η οικοδόμηση μιας δεμένης και υγιούς οικογένειας, στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά θα νιώθουν αναπόσπαστα και δημιουργικά μέλη της.

«Ένα σκοτεινό δωμάτιο »

Αλέξης Παπαχελάς (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Δευτέρα 18/10 και ώρα 20:30 | Public FB

Την Δευτέρα 18/10 στις 20.30 ο Αλέξης Παπαχελάς παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» (Εκδόσεις Μεταίχμιο).

Συνομιλούν οι ιστορικοί Βασιλική Γεωργιάδου, Ηλίας Νικολακόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο συγγραφέας του βιβλίου Αλέξης Παπαχελάς.

Συντονίζουν οι δημοσιογράφοι Μαργαρίτα Πουρνάρα και Παύλος Τσίμας.

Θα προβληθούν βίντεο ντοκουμέντα με μαρτυρίες πρωταγωνιστών.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook.

Ένα βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα για μια πολύ κρίσιμη περίοδο της ελληνικής Ιστορίας, αυτήν της εφταετίας της Χούντας.

Ο συγγραφέας, έγκριτος δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας Η Καθημερινή Αλέξης Παπαχελάς χρειάστηκε είκοσι πέντε χρόνια έρευνας για να καταλήξει στο αδημοσίευτο και σπάνιο υλικό που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974, το οποίο αφορά την επταετία που καθόρισε την ιστορική πορεία της χώρας μας. Περιέχει μαρτυρίες πολλών πρωταγωνιστών και επικεντρώνεται στον ρόλο των αμερικανικών υπηρεσιών. Το βιβλίο φωτίζει μερικά από τα πλέον πολυσυζητημένα ερωτήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας:

την ανατροπή του δικτάτορα Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη. Τον ρόλο σημαντικών παραγόντων της εποχής, όπως του Αριστοτέλη Ωνάση.

την ανακάλυψη πετρελαίου στο Αιγαίο, το πώς άρχισε η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1974 με άγνωστο παρασκήνιο.

το αν και ποιος έδωσε διαβεβαιώσεις στον Ιωαννίδη πριν το μοιραίο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

πώς οι αμερικανικές υπηρεσίες σταμάτησαν την ελληνική αντεπίθεση στην Κύπρο και τον πόλεμο με την Τουρκία.

πώς αντιμετώπιζαν οι Αμερικανοί τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προβλέψεις τους για τον ρόλο που θα έπαιζαν μετά την πτώση της Xούντας.

«SOUL SWEET »

Ευαγγελία Ντεμίρη

Τρίτη 19/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & Public FB

Τα Public και η Ευαγγελία Ντεμίρη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου, δεύτερου βιβλίου της, «SOUL SWEET», την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στις 20:30. H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Public Café Συντάγματος και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook.

Η συγγραφέας και health coach Ευαγγελία Ντεμίρη θα μιλήσει για το βιβλίο σε μία ανοικτή συζήτηση με το κοινό. Κύριος άξονας της παρουσίασης θα είναι η Συμπεριφορική Αλλαγή στον Εθισμό με τη Ζάχαρη, ενώ θα ακολουθήσει παρουσίαση των λαχταριστών γλυκών χωρίς ζάχαρη που μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο.

Το «SOUL SWEET» συμπεριλαμβάνει την προσωπική ιστορία της Αναστασίας Παραρά, η οποία κατάφερε να αποβάλλει περισσότερα από 50 κιλά από το σώμα της και να έχει υγεία και ευξία χωρίς να αποχωριστεί την αγάπη της για τα γλυκά. Η Αναστασία θα είναι κοντά μας για να μας διηγηθεί την αληθινή και αληθινά εμπνευστική ιστορία της.

Στην παρουσίαση θα βρίσκονται επίσης ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη σημασία της ένταξης της άσκησης στην καθημερινή μας ζωή, και η ηθοποιός Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η οποία θα μας διηγηθεί το δικό της ταξίδι στον κόσμο της διατροφής.

Το «SOUL SWEET» έχει ως στόχο να προτρέψει όσους το διαβάσουν να υιοθετήσουν ένα motto ζωής: «Το γλυκό δεν είναι ανάγκη, ούτε στέρηση». Η μάχη με τον εθισμό στη ζάχαρη είναι αληθινή και μπορείς να την κερδίσεις. Με επιμονή, αυτοσυγκράτηση και… μερικές πεντανόστιμες, υγιεινές και πρωτότυπες, παραδοσιακές συνταγές που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει.

Με αφορμή την προσωπική ιστορία της Αναστασίας η οποία έχασε 50 κιλά, χωρίς να στερηθεί τη μεγάλη της «αδυναμία», η Nutritionist, Health Coach κι εμπνεύστρια της Souldiet, Ευαγγελία Ντεμίρη, μας ταξιδεύει στον «μυστικό» κόσμο της ζάχαρης, απαντάει στα ερωτήματα που γεννά ο γλυκός πειρασμός, εστιάζει στην ψυχή και προτείνει συνταγές που μπορείς να φτιάχνεις εύκολα στο σπίτι και να απολαμβάνεις σχεδόν καθημερινά, χωρίς φόβο, βελτιώνοντας την ψυχική και τη σωματική σου υγεία.

«Λάκης Γαβαλάς Loaded»

Λάκης Γαβαλάς (Εκδόσεις Άγκυρα)

Τετάρτη 20/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος &@Public FB

Την Τετάρτη 20/10 στις 20.30 ο Λάκης Γαβαλάς παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Λάκης Γαβαλάς Loaded»(Εκδόσεις Άγκυρα), στο Public Café Συντάγματος.

Μαζί του, οι Μαρία Βόλλη (δημοσιογράφος), Στέφανος Σάμιος (φωτογράφος), Μαρία Καπρίλη(ΣχεδιάστριαΚοσμημάτων – Διαμαντολόγος), Αναστασία Παπαδημητρίου (μία από τις εκδότριες του εκδοτικού οίκου ΑΓΚΥΡΑ), Έφη Αλεξανδροπούλου (Επικοινωνία και Διαφήμιση) και Έλφη Αλεξανδρόγλου.

Επιμέλεια: Μαρία Βόλλη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Στέφανος Σάμιος

H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook.

Ήταν τέλη Νοεμβρίου όταν, ως έμβρυο, αποφάσισα να ζητήσω καταφύγιο στην κοιλιακή χώρα της Τζοβάνας Γαβαλά που με κράτησε με την καλύτερη φροντίδα εκεί για εννιά ολόκληρους μήνες… Την ευχαρίστησα για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες που έμαθα να λέω «μαμά» και να αγκαλιάζω… Με θήλασε επί δυόμισι χρόνια και αυτό αποτελεί για εμένα εφόδιο ακόμη και σήμερα στα εβδομήντα μου… Στο διάβα μου είχα ως κινητήρια δύναμη άλλοτε φτερά και άλλοτε γρανάζια, μπαταρίες και γκάζι… Παραδόθηκα στην αγκαλιά του Μορφέα μόνο αφού πρώτα είχα ακουμπήσει στο αγαπημένο μου στρώμα… Ξύπνησα με τη σφυρίχτρα της ξεκούρασης όταν αυτή κουράστηκε πλέον να με «φιλοξένει». Πέθανα μόνο από τα γέλια και έζησα για να ζω το σήμερα… Την ανάμνηση και το ενθύμιο τα έχει στα χέρια του ο θάνατος, ο οποίος έχει μείνει ακόμη εκτοπισμένος από τη θετική μου ενέργεια… Θα γίνω βιβλίο γιατί έτσι μόνο μια ζωή μπορεί να στριμωχτεί σε ένα ράφι, γιατί έτσι μόνο καθένας μπορεί να σε ξεφυλλίσει, έτσι μόνο μπορεί να σε κάνει προσάναμμα για το τζάκι του, έτσι μόνο μπορεί να σε κάνει ευρύτερα γνωστό… Καλή ανάγνωση.

«Μπλε ήλιος»

Διονύσης Μαρίνος (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Πέμπτη 21/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος &@Public FB

Την Πέμπτη 21/10 στις 20:30 ο Διονύσης Μαρίνος παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «ΜΠΛΕ ΗΛΙΟΣ» (Εκδόσεις Μεταίχμιο) στο Public Café Συντάγματος. H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook.

Μιλούν για το βιβλίο:

Μαριαλένα Σπυροπούλου (συγγραφέας)

Κυριακή Μπεϊόγλου (δημοσιογράφος)

Διαβάζει αποσπάσματα η ηθοποιός Ιωάννα Αγγελίδη

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

Πού πηγαίνει η αγάπη όταν χάνεται ή όταν δεν την βρίσκεις; Πώς είναι να ανασαίνεις χωρίς τον παλμό της ζωής; Η Μαριάννα, μια γυναίκα που έχει απομακρυνθεί αρκετά από τη νεότητά της βιώνει έναν ισχυρό κλονισμό. Ο άντρας της, ο Γεράσιμος, νοσηλεύεται για μέρες στη ΜΕΘ έπειτα από εγκεφαλικό. Οι πιθανότητες να ζήσει είναι ελάχιστες. Τι πέρασε μαζί με τον Γεράσιμο και τι θα μπορούσε να είχε αλλάξει στις αποφάσεις της;

Η Μαριάννα κάνει μια πλήρη αναθεώρηση του παρελθόντος της, τη στιγμή που το παρόν της αναφλέγεται από την παρουσία του Ιάσονα, ενός νεαρότερου συγγραφέα που βρήκε τον άντρα της να κείτεται στο δρόμο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ τους ή είναι πια πολύ αργά για αγάπη; Γιατί τα παλιά τραύματα που κουβαλάμε καθορίζουν τις σχέσεις μας; Ο Γεράσιμος, δίχως να μπορεί να μιλήσει, στέλνει τα δικά του ανεπίδοτα μηνύματα στην Μαριάννα. Είναι ένας ύστατος χαιρετισμός, καθώς βλέπει πως οι μέρες του τελειώνουν και δεν προλαβαίνει να της πει όσα για χρόνια είχε κρατήσει κρυμμένα μέσα του. Όλοι οι ήρωες μένουν στο τέλος με το ερώτημα: «Ποιος ξέρει τι είναι η αγάπη;»

Ένα μυθιστόρημα για τις σύγχρονες σχέσεις, την ελπίδα, την ανθρώπινη ζεστασιά και εν τέλει αυτό που όλοι ψάχνουμε, την αγάπη.

«Ο Τζίμης στην Κυψέλη»

Χρήστος Χωμενίδης (Εκδόσεις Πατάκη)

Παρασκευή 22/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος & @Public FB



Ο Χρήστος Χωμενίδης δίνει ραντεβού στο Public Café Συντάγματος, την Παρασκευή 22/10 στις 20.30 για την παρουσίαση του νέο του βιβλίου «Ο Τζίμης στην Κυψέλη». Μαζί του οι:



Παναγής Παναγιωτόπουλος: Επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

Αντώνης Καρπετόπουλος: Δημοσιογράφος- αθλητικογράφος

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

Ο Χ.Α. Χωμενίδης εμπνέεται ευθέως από το σήμερα. Γράφει ένα –σχεδόν– ρεαλιστικό μυθιστόρημα, το οποίο διαδραματίζεται στην Αθήνα του 2021 και διαλαμβάνει ό,τι μας αγγίζει, μας συγκινεί, μας τρομάζει.

Ο κεντρικός του ήρωας, ο Τζίμης Παπιδάκης, παιδί των 60s και των 70s, γιος μιας θυρωρίνας, υιοθετημένος από έναν παλιό πρωταγωνιστή του Εθνικού Θεάτρου, βρίσκεται –στο κατώφλι των εξήντα του– ένα βήμα πριν από την εκπλήρωση του μεγάλου του ονείρου: να αναδειχθεί στον πρώτο και καλύτερο θεατρικό επιχειρηματία στην Ελλάδα. Το θέατρο που έχει κληρονομήσει στη Φωκίωνος Νέγρη και που –επί σαράντα σχεδόν χρόνια– ανέβαζε παραστάσεις τρίτης κατηγορίας, φτηνές φαρσοκωμωδίες και επιθεωρήσεις της συμφοράς να γίνει ο ομφαλός της θεατρικής Αθήνας.

Έχει αξιοποιήσει ο Τζίμης άριστα την πανδημία. Κατά την καραντίνα έχει ανακαινίσει εκ θεμελίων το θέατρό του. Έχει αγκαζάρει με γενναιόδωρες προκαταβολές την αφρόκρεμα των ηθοποιών, των συγγραφέων, των σκηνοθετών, των μουσικών… Όλους όσοι υπό κανονικές συνθήκες τον σνόμπαραν, τον θεωρούσαν παρακατιανό κληρονόμο ενός ένδοξου ονόματος.

Η παράσταση που προετοιμάζει, «Ο περονόσπορος», έχει όλες τις προδιαγραφές για να θριαμβεύσει. Ο Τζίμης διατελεί σε υπερδιέγερση. Λαχταρά όχι το επιχειρηματικό κέρδος, μα την υπαρξιακή δικαίωση. Ο Τζίμης Παπιδάκης, με το κιμπαριλίκι του, με τα ακριβά κοστούμια και με τις αρχοντικές χειρονομίες του, είναι ένας τύπος της πιάτσας. Συνάμα δε ένας ελαφροΐσκιωτος, όπως όλοι μας. Μέσα του ζει ο παιδικός εαυτός και οι πεθαμένοι του. Με εκείνους συνδιαλέγεται, σε εκείνους δίνει λογαριασμό. Κι ας επιμένει ότι απεχθάνεται τη νοσταλγικότητα.

Μια ανάσα πριν από τον θρίαμβό του, εξαιτίας μιας τυχαίας συνάντησης με έναν απελπισμένο, αδίστακτο άνθρωπο, ο Τζίμης Παπιδάκης θα καταστραφεί. Θα τον συντρίψει η νέα πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των fake news, των δολοφονιών χαρακτήρων. Εν πλήρει συγχύσει αθώος, ανίκανος να υπερασπισθεί τον εαυτό του, θα δοθεί βορά σε ένα αφιονισμένο πλήθος που ηδονίζεται να κατασπαράζει. Που κοχλάζει μεταξύ οίκτου και οργής.

Ο Τζίμης Παπιδάκης είναι ένας αναλογικός άνθρωπος σε ένα ψηφιακό σύμπαν. Στο πρόσωπό του οι επερχόμενες γενιές παίρνουν αιματηρή εκδίκηση από τις προηγούμενες. Κανείς δικός του δεν μπορεί να προστατεύσει τον Τζίμη. Ούτε η δεκαεννιάχρονη κόρη του, που ανήκει στο μέλλον. Ούτε καν η Κυψέλη, η οποία αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και από πατρίδα του μεταμορφώνεται σε έναν άξενο για εκείνον τόπο.

Ο Τζίμης στην Κυψέλη είναι το ρέκβιεμ όσων ανεπαισθήτως μένουν πίσω, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία. Η επί του φοβερού βήματος απολογία ενός καλού ανθρώπου που απλώς τον ξεπερνάει η εποχή.

«Σασμός»

Σπύρος Πετρουλάκης (Εκδόσεις Μίνωας)

Δευτέρα 25/10 και ώρα 20:00 | Public Café Συντάγματος &@Public FB

Την Δευτέρα 25/10 στις 20:00 ο Σπύρος Πετρουλάκης θα είναι στο Public Café Συντάγματος, για να παρουσιάσει το βιβλίο που ενέπνευσε την ομότιτλη σειρά στον Alpha, «Σασμός». Μαζί του θα είναι ο Δημήτρης Λάλος (ηθοποιός), Γιάννης Κότσιρας (τραγουδιστής)

Συντονισμό θα κάνει η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

Μπείτε εδώ να δηλώσετε συμμετοχή για είστε ένα από τα 80 άτομα που θα κληρωθούν για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση ζωντανά, στο Public Café Συντάγματος:

https://blog.public.gr/ekdiloseis/o-spyros-petroylakis-mila-gia-biblio-toy-sasmos

Τι θα μπορούσε να επιφέρει τη συμφιλίωση, τον πολυπόθητο Σασμό;

Το έκτο μυθιστόρημα του επιτυχημένου Σπύρου Πετρουλάκη, που έχει καταφέρει να κεντρίσει τους αναγνώστες από την πρώτη κιόλας σελίδα των βιβλίων του, μας μεταφέρει στην Κρήτη, στην πατρίδα του συγγραφέα. Οι βεντέτες εκεί ανοιγοκλείνουν ακόμα και σήμερα, ολόκληρες γενιές ποτίζονται με μίσος, δημιουργώντας έναν ατέρμονα κύκλο αντεκδίκησης, με θύματα ανθρώπους των οποίων το σφάλμα δεν είναι άλλο παρά μόνο το επώνυμό τους.

Ο άντρας σηκώνει το χέρι του και σημαδεύει. Οι επτά πυροβολισμοί που ακούγονται ωχριούν μπροστά στην κραυγή του παιδιού: «Πατέρα…». Αλήθεια ή πλάνη; Τυχαίο γεγονός ή βεντέτα; Οι καταστάσεις περιπλέκονται και παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή. Ακολουθεί δεύτερος θάνατος – αυτήν τη φορά μια γυναίκα. «Τις γυναίκες και τα κοπέλια δεν τα σκοτώνουν. Αλλού να ψάξετε για τον φονιά. Όχι στη βεντέτα…» Τα λόγια των μυστών ακούγονται ουτοπικά.

«Πάρε την κοπελιά μας και αλαργέψετε αμέσως από την Κρήτη. Δεν θα αργήσει να γίνει κι άλλο κακό. Φύγετε…» Μια μάνα μαζί με την κόρη της, εν μία νυκτί, εξαφανίζονται από προσώπου γης. Ένα κλειδί μένει κρεμασμένο στην πρόκα του τοίχου και μια μαντινάδα στέκει ατελείωτη. Όρη και θάλασσες, τραγούδια και κατάρες, οργή και χάδι. Μέσα στις αντιθέσεις της φωτιάς, οι άνθρωποι χτίζουν τα όνειρά τους. Ωστόσο, η θέληση και το πάθος δεν αρκούν. Τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ακαριαία.

Ένας ατέρμονος κύκλος αίματος συνεχίζεται και η παλιά βεντέτα, σαν εφιάλτης, σκορπά τον τρόμο ανάμεσα σε δυο χωριά της Κρήτης. Οι λέξεις ποτέ δεν είχαν αρκετή δύναμη για να περιγράψουν τόσο ακραία συναισθήματα. Τι θα μπορούσε να επιφέρει τη συμφιλίωση, τον πολυπόθητο Σασμό;

«Στις Σκούπες αδερφές μου, Στις Σκούπες!»

Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού (Εκδόσεις Μάρτης)

Παρασκευή 29/10 και ώρα 19:00 | @Public FB

Το Public και οι εκδόσεις Μάρτης, γιορτάζουν το Halloween με τις μάγισσες της Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού, την Παρασκευή 29/10 στις 19.00.

Η Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού αγαπάει τις μάγισσες και ξέρει όλα τα μυστικά τους και έχει γράψει δύο βιβλία για αυτές, «Στις σκούπες, αδερφές μου, στις σκούπες!» αλλά και το «Οι μάγισσες δεν πιστεύουν στα δάκρυα». Hεκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα του Public στο Facebook.

Ποια μάγισσα πέταξε έξω από το παράθυρό σου;

Αγαπάς τον Χάρι Πότερ; Έλα τώρα να γνωρίσεις και τις δικές μας μάγισσες και τους μάγους της διπλανής σου πόρτας. Αλήθεια λέω! Είναι εδώ, στην Ελλάδα, τους ξέρεις αλλά ούτε που το υποψιάζεσαι! Θα γνωρίσεις μια παρέα από μικρές μάγισσες, άτακτες και χαριτωμένες, καθώς και μάγους που κάνουν καλό στα ζώα και στη φύση… όπου μας πάει η φαντασία μας! Και όχι μόνο! Θα σας βοηθήσω να ανακαλύψεις τον μάγο ή τη μάγισσα που κρύβεις μέσα σου! Έτοιμοι; Φύγαμε!

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις στο Public Café Συντάγματος:

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε ενήλικους και σε ανήλικους από 12 ετών και άνω, με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (το οποίο έχει εκδοθεί 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και διαρκεί για έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας αυτού) αλλά και αστυνομικής ταυτότητας ή διπλώματος οδήγησης ή διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των πιστοποιητικών.

Η είσοδος στους ανηλίκους μεταξύ 12 έως 17 ετών επιτρέπεται και κατόπιν προσκόμισης αρνητικού rapid test, ενώ στους ανήλικους μεταξύ 5 έως 12 ετών η είσοδος επιτρέπεται μόνο κατόπιν προσκόμισης από τον γονέα αρνητικής δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) του ανήλικου τέκνου.