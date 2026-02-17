Οι Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται για τη Γάζα: Οι 3 άξονες της αποστολής, η σύνθεσή της και το επιχειρησιακό αποτύπωμα

Η απόφαση έχει ληφθεί και ήδη περνά από το στάδιο της συζήτησης στο στάδιο έναρξης της υλοποίησης ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να διαθέσουν δύναμη 150 Στελεχών στην International Stabilization Force (ISF) στη Γάζα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αναμένεται να αναπτύξουν δύναμη στη Γάζα, η σύνθεση της οποίας δεν περιορίζεται σε ρόλο υποστήριξης, αλλά περιλαμβάνει και τμήμα ασφαλείας, για να μπορεί να κινηθεί, να προστατευθεί και να εκτελέσει έργο σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται δύσκολο και με πολύ λεπτές ισορροπίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σχεδιασμός προβλέπει ένοπλη δύναμη διαφορετικών ειδικοτήτων. Ο κύριος όγκος θα συγκροτηθεί από το Μηχανικό και το Υγειονομικό, ενώ θα υπάρχει υποστήριξη από τμήμα ασφαλείας το οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του OnAlert.gr, θα αποτελείται κατά κύριο λόγο από άνδρες Ειδικών Δυνάμεων.

Στόχος είναι το ελληνικό τμήμα να λειτουργεί ως ολοκληρωμένη δύναμη αποστολής με δυνατότητα αυτοπροστασίας και υποστήριξης δράσεων που συνδέονται με τη σταθεροποίηση και τη διευκόλυνση επιχειρήσεων ανθρωπιστικής και τεχνικής φύσης.

Η ελληνική δύναμη: Ασφάλεια και ανθρωπιστικές αποστολές

Οι 150 Έλληνες στρατιωτικοί δεν συγκροτούν μια δύναμη που θα αλλάξει αριθμητικά τις ισορροπίες. Αλλά έχουν βαρύτητα, γιατί η σύνθεσή τους δείχνει την πρόθεση να σταλεί τμήμα με πραγματικές δυνατότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμμετοχή Στελεχών τα οποία θα επιφορτιστούν με την ασφάλεια της δύναμης σημαίνει ότι η αποστολή δεν σχεδιάζεται ως αποστολή ρουτίνας μιας τεχνικής και επιστημονικής ομάδας.

Ελληνικά θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού / Φωτογραφία ΓΕΣ

Λαμβάνεται υπόψη ότι προβλέπονται συνοδείες, κινήσεις, φύλαξη και διαχείριση ασφάλειας γύρω από σημεία δράσης.

Η ένταξη Υγειονομικού και Μηχανικού δείχνει ότι το ελληνικό τμήμα θα έχει ως κύρια αποστολή να μπορεί να υποστηρίζει έργο που σχετίζεται με υποδομές, αποκατάσταση λειτουργιών και υγειονομική κάλυψη, τόσο για το ίδιο το προσωπικό όσο και όταν ζητηθεί, για ευρύτερες ανάγκες.

Ανάπτυξη με αρματαγωγό και μεταφορά τεθωρακισμένων

Η μετακίνηση της δύναμης προβλέπεται να γίνει με αρματαγωγό.

Η επιλογή δεν είναι τυπική αλλά επιτρέπει ανάπτυξη που δεν εξαρτάται από ευαίσθητες αερομεταφορές, δίνει δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου οχημάτων και εξοπλισμού ως ενιαίο φορτίο και εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο της ασφάλειας κατά την άφιξη και εκφόρτωση.

Το ελληνικό τμήμα θα συνοδεύεται από τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα με αναφορά να γίνεται στα πιο ελαφρά VBL αλλά και στα M-1117.

Η αξία τους σε αυτό το περιβάλλον αφορά προστασία προσωπικού κατά τις μετακινήσεις, δυνατότητα ασφαλών συνοδειών, περιπολίες μικρής ακτίνας, μεταφορά ομάδων ασφαλείας και ταχεία αντίδραση.

Σε αποστολές σταθεροποίησης, το μεγαλύτερο ποσοστό της φθοράς και του κινδύνου βρίσκεται στις καθημερινές κινήσεις, στις επαφές, στα σημεία διέλευσης και σε καταστάσεις περιορισμένης αλλά αιφνίδιας έντασης.

ISF: Το πλαίσιο και το μέγεθος της πρώτης ανάπτυξης

Η ISF θεσμικά συνδέεται με βάση τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Με το ψήφισμα 2803, της 17ης Νοεμβρίου 2025, δίνεται εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση προσωρινής International Stabilization Force στη Γάζα, μέσα από συνεργασία κρατών-μελών με τον μηχανισμό που αναφέρεται ως Board of Peace.

Στην πρώτη φάση, η συνολική δύναμη ISF που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη Γάζα φτάνει τους 10.000.

Πρόκειται για αριθμό που παραπέμπει σε επιχείρηση με σαφή στρατιωτική διάσταση, όπου η παρουσία στο πεδίο απαιτεί δομή διοίκησης, εφοδιαστική αλυσίδα, κανόνες εμπλοκής και δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε επεισόδια.

Με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής δεν θα πρόκειται για αποστολή «χαμηλού προφίλ», ούτε μπορεί να στηριχθεί μόνο σε καλές προθέσεις και πολιτικές διαβεβαιώσεις καθώς η ρευστότητα αποτελεί στοιχείο που χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή.

Έλληνας στρατιώτης / Φωτογραφια ΓΕΣ

Πού θα επιχειρεί η ISF και τι σημαίνει για την Ελλάδα;

Η εικόνα της αποστολής παραπέμπει σε επιχειρησιακή παρουσία που θα στηριχθεί σε ζώνες και σημεία ελέγχου, με έμφαση στην περίμετρο και στους διαδρόμους κίνησης και υποστήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίσιμη είναι η ύπαρξη μηχανισμών συντονισμού. Η λειτουργία του Civil-Military Coordination Center (CMCC) στο Κιριάτ Γκατ, υπό την ομπρέλα της CENTCOM, έχει παρουσιαστεί ως κόμβος που συντονίζει στρατιωτικούς και πολιτικούς κρίκους της αποστολής.

Η ελληνική παρουσία με αξιωματικούς-συνδέσμους αποτελεί αναγκαιότητα πριν και κατά την ανάπτυξη της κύριας δύναμης, γιατί εκεί διαμορφώνεται η καθημερινή επιχειρησιακή εικόνα, οι διαδρομές, οι διαδικασίες και οι επαφές.

Ταυτόχρονα, το περιβάλλον στη Γάζα είναι και πεδίο πληροφοριακού πολέμου. Οτιδήποτε συμβεί αποκτά πολιτική διάσταση σε πραγματικό χρόνο, η ελληνική δύναμη θα πρέπει να λειτουργεί με αυστηρή πειθαρχία διαδικασιών και απόλυτη προσήλωση στην ανθρωπιστικού χαρακτήρα αποστολή της.

Το τρίπτυχο της αποστολής: Ασφάλεια, μηχανικό, υγειονομικό

Η ελληνική συνεισφορά αφορά τρεις άξονες.

Ο πρώτος άξονας είναι η ασφάλεια. Συνοδείες ομάδων, προστασία κινήσεων, έλεγχος περιοχών δράσης, φύλαξη υλικών και μέσων, ταχεία αντίδραση σε περιστατικά.

Εδώ εντάσσονται το μηχανοκίνητο στοιχείο και το οργανικό τμήμα ασφαλείας, με ενίσχυση από στελέχη που διαθέτουν εμπειρία σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Ο δεύτερος άξονας είναι το Μηχανικό. Σε αποστολές σταθεροποίησης, το Μηχανικό έχει καίριο ρόλο και αναλαμβάνει την αποκατάσταση της λειτουργικότητας. Δρόμοι και σημεία πρόσβασης, μικρές υποδομές, αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τεχνική υποστήριξη για την ίδια τη δύναμη, υποδομές που κάνουν ασφαλέστερη τη ροή βοήθειας.

Ο τρίτος άξονας είναι το Υγειονομικό. Η ύπαρξη οργανωμένου υγειονομικού στοιχείου είναι απαίτηση τόσο για την προστασία του προσωπικού όσο και για την αξιοπιστία της αποστολής συνολικά.

Σε ένα δύσκολο περιβάλλον όπου προηγήθηκε παρατεταμένη εμπλοκή η δυνατότητα άμεσης ιατρικής υποστήριξης καθορίζει και την επιχειρησιακή αντοχή.

Από το Αφγανιστάν στο Κόσοβο

Η Ελλάδα δεν μπαίνει σε αυτό το πεδίο χωρίς εμπειρία, αφού η περίπτωση του Αφγανιστάν αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυετούς συμμετοχής σε αποστολή διεθνούς ασφάλειας με μικτή δομή.

Η ελληνική παρουσία στην ISAF ξεκίνησε το 2002 και διατήρησε διαδοχικά σχήματα με οργανικό χαρακτήρα, με επίκεντρο την Καμπούλ.

Η ΤΕΣΑΦ υπήρξε δύναμη ειδικής σύνθεσης με αποστολή έργων υποδομής, με αναφορές σε δύναμη 122 ανδρών σε συγκεκριμένες φάσεις, ενώ η συνολική ελληνική συνεισφορά σε αποστολές ΕΛΔΑΦ-ΤΕΣΑΦ αποτυπώνεται επίσημα ως 33 αποστολές και 3.295 στελέχη, με κύκλους παραμονής 3 έως 6 μηνών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στη συνεισφορά του 299 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας, που ενίσχυσε ουσιαστικά το υγειονομικό σκέλος της ελληνικής παρουσίας.

Το επόμενο μεγάλο σχολείο είναι το Κόσοβο. Η KFOR ήταν και παραμένει αποστολή όπου το στρατιωτικό και το πολιτικό στοιχείο συμβιώνουν μόνιμα, με το πεδίο να απαιτεί αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία, τήρηση διαδικασιών και διαρκή συνεργασία με άλλες εθνικές δυνάμεις.

Η ελληνική συμμετοχή συνδέθηκε ιστορικά με την ΕΛΔΥΚΟ και την ένταξη τμημάτων στην KFOR, με αποτυπωμένες αναφορές στη διαδικασία αποδοχής και ένταξης ελληνικής διμοιρίας στην αποστολή από το 2003, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που έφεραν τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Το Κόσοβο δείχνει το δρόμο για τη Γάζα και τις αποστολές σταθεροποίησης.

Το επιχειρησιακό αποτύπωμα και πολιτικό μήνυμα

Η αναμενόμενη συμμετοχή στην ISF είναι ταυτόχρονα επιχειρησιακή κίνηση και πολιτικό σήμα. Η Ελλάδα επιλέγει να είναι παρούσα σε μια αποστολή που συγκεντρώνει διεθνή προσοχή, με την επιδίωξη να έχει ρόλο σε σχήματα που θα επηρεάσουν την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

Το θεσμικό πλαίσιο του ΟΗΕ παρέχει το «νομικό έδαφος» για τη συγκρότηση της ISF. Στο διεθνές πεδίο, ήδη φαίνονται κινήσεις κρατών που προσανατολίζονται σε σημαντικές συνεισφορές.

Η ελληνική συμμετοχή στην ISF στη Γάζα είναι αποστολή με σημαντικό αποτύπωμα. Το ελληνικό τμήμα των 150 Στελεχών θα κληθεί να λειτουργήσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον με όλα τα μάτια παγκοσμίως να είναι στραμμένα στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός αντιμετωπίζει την αποστολή ως πραγματική επιχειρησιακή πρόκληση με κύριο ζητούμενο την παρουσία της Ελλάδας στο επίκεντρο των εξελίξεων στην ευρύτερη γειτονιά μας, την ώρα που όλα δείχνουν ότι η Τουρκία δύσκολα θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής με δεδομένη την αρνητική στάση του Ισραήλ.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς