Καιρός: Την Τετάρτη κορυφώνεται η ζέστη στην Αττική με 40άρια – Το παράδοξο με την πτώση της θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς την Παρασκευή

Πολύ έντονος είναι ο «μίνι» καύσωνας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου και σε πολλές περιοχές έχει αγγίξει τους 42. Τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας «βράζουν» σήμερα Τρίτη (21.07.2026), ενώ το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί αύριο στην Αττική, ωστόσο από την Πέμπτη ο υδράργυρος θα πέσει αισθητά κατά 8 με 10 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου, ο καύσωνας θα διαρκέσει για ακόμη ένα 24ωρο, όμως τις επόμενες 36 ώρες αναμένεται μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετά τμήματα της χώρας. Αύριο θα σημειωθούν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και ειδικότερα από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και νοτιότερα στα ηπειρωτικά τμήματα, ακόμα και στην Εύβοια.

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Στη Μακεδονία και τη Θράκη όμως, κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι ή το απόγευμα, και ίσως κάποιες τοπικές βροχές στις πολύ βορειοανατολικές περιοχές του Αιγαίου, προς την περιοχή της Λήμνου, προς τη Σαμοθράκη.

Από την Πέμπτη θα σημειωθούν έντονες νεφώσεις από τα βόρεια τμήματα τα οποία θα «κατέβουν» προς τα νότια. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

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Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα είναι ελαφρώς ισχυρότεροι φτάνοντας τα 6 και τα 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει κοντά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος του υδραργύρου.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα σημειωθεί ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο στους 27 νωρίς το πρωί, στους 40 με 41 τοπικά αργά το μεσημέρι.

«Πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας. Για τα περισσότερα τμήματα της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδος ειδικότερα, σήμερα θα κορυφωθεί η ζέστη με τοπικά, βεβαίως, σε περιοχές όπως η Θεσσαλία θα ‘ναι στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Όμως, η κορύφωση για την Αττική, για παράδειγμα, θα έρθει αύριο, διότι σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης της Αθήνας, όμως αύριο, Τετάρτη, θα κορυφωθεί η ζέστη και στην Αττική πια, με τον υδράργυρο στους 40, πιθανώς και 41 βαθμούς Κελσίου σε πολύ τοπικό επίπεδο», είπε ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο Mega.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στις πιο ορεινές, ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

«Στα στα Τρίκαλα σήμερα, στη Λάρισα και στην Καρδίτσα η θερμοκρασία θα βρεθεί στους 41, πιθανώς και στους 42 βαθμούς Κελσίου, στο Αγρίνιο στους 41 βαθμούς Κελσίου, σε περιοχές όπως η Σπάρτη και το Άργος στους 40, πιθανώς στη Σπάρτη και 41 βαθμούς Κελσίου, και γενικά θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασιακές τιμές στα ευπαθή στη ζέστη τμήματα.

Τελειώνοντας, αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή και στη συνέχεια για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, 8 με 10 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τα σημερινά και τα αυριανά δεδομένα.

Δηλαδή, από τους 40-42 θα πάμε στους 32, 33, 34 το πολύ βαθμούς Κελσίου στα πεδινά ηπειρωτικά τμήματα, με παράλληλη βέβαια μετατόπιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τις βόρειες περιοχές των Βαλκανίων που θα εισέλθουν στη χώρα μας και θα δώσουν αρκετή υγρασία και βροχές και καταιγίδες για τις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μέσα στην Παρασκευή.

Το παράδοξο είναι, ότι ενώ σήμερα έχουμε καύσωνα και αύριο θα έχουμε πολύ αυξημένες τιμές του υδραργύρου, την Παρασκευή, μέσα σε λιγότερο από 36 ώρες, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου», τονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Live η πορεία του καιρού

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη (22/07)

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα ανατπυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στην δυτική Μακεδονία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά έως 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (23/07)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (24/07)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο (25/07)

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή (26/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.