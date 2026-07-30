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Δεν κατάφερε να δέσει στην Άνδρο το «Super Star» λόγω των μποφόρ – Συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες - Μετέφερε 317 άτομα, 56 Ι.Χ., 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά
Κύματα σε προβλήτα
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star» δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Άνδρου, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος με επιστροφή, όμως οι βόρειοι άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ δεν επέτρεψαν την προσέγγισή του στην Άνδρο.

Στη συνέχεια, το «Super Star» συνέχισε το ταξίδι του προς την Τήνο.

Μετέφερε 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ., 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

Επισημαίνεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης 30.07.2026, φωτιά ξέσπασε στην Άνδρο με το 112 να ηχεί για την εκκένωση περιοχών.

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