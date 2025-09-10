Οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο με παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών

Σταδιακά η Τουρκία ανεβάζει τον δείκτη της προκλητικότητας στο Αιγαίο, αφού τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα Τετάρτη (10.09.2025) σε τρεις παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 και ένα μην επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησαν τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Οι τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.