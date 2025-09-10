Συμβαίνει τώρα:
Οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο με παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την δράση των τουρκικών αεροπορικών δυνάμεων
Τουρκικό UAV τύπου TB2 Bayraktar
Τουρκικό UAV τύπου TB2 Bayraktar

Σταδιακά η Τουρκία ανεβάζει τον δείκτη της προκλητικότητας στο Αιγαίο, αφού τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα Τετάρτη (10.09.2025) σε τρεις παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 και ένα μην επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησαν τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Οι τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

