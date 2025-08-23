Οικία του Patrick Leigh Fermor στην Καρδαμύλη, εκεί όπου η πέτρα συναντά το Μεσσηνιακό φως

Στην Καρδαμύλη της Μάνης, ανάμεσα στις αιωνόβιες ελιές και το απέραντο γαλάζιο του Μεσσηνιακού κόλπου, βρίσκεται ένα από τα πιο ξεχωριστά σπίτια της Ελλάδας: η Οικία του Patrick Leigh Fermor.

Δεν είναι απλώς ένα αρχοντικό, αλλά ένας ζωντανός τόπος έμπνευσης. Εδώ έζησε και δημιούργησε ο θρυλικός Βρετανός συγγραφέας και φιλέλληνας, αφήνοντας πίσω του ένα σπίτι που σήμερα αποτελεί μνημείο πολιτισμού και πνευματικής αναζήτησης.

Πρόκειται, δίχως αμφιβολία, για μια εμπειρία που συνδυάζει την ιστορία και τη λογοτεχνία με την άγρια γοητεία της Μάνης.

Μπαίνοντας στον αύλειο χώρο της οικίας του Sir Patrick Leigh Fermor και της Joan, είναι σαν να μπαίνεις σε έναν κόσμο όπου η πέτρα και η φύση και το πάθος για γνώση και δημιουργία συνυπάρχουν αρμονικά.

Σαν να σε καλεί να σταθείς για λίγο στο κατώφλι της, και να αφήσεις την αύρα της Μεσσηνιακής γης να βάλει χρώμα στις αισθήσεις σου.

Αν περπατήσεις ανάμεσα στον κήπο και στο σύμπλεγμα των λιθόκτιστων κτηρίων – η κύρια κατοικία, το στούντιο‑γραφείο και δύο βοηθητικά κτίσματα – νιώθεις τη ζεστασιά του παρελθόντος να σε περιβάλλει.

Ο αρχιτέκτονας Νίκος Χατζημιχάλης, σε συνεργασία με τους Leigh Fermor, ολοκλήρωσε την οικία τη δεκαετία του ’60, ένα πραγματικό διαμάντι της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής, όπου η πέτρα και κάθε λογίς μοτίβα «κουβαλούν» κάτι από τα αναρίθμητα ταξίδια αλλά και τα αναγνώσματα του Sir Patrick Leigh Fermor.

Το εσωτερικό του κυρίως κτίσματος, ιδίως το καθιστικό – βιβλιοθήκη, σε περικλείει με μια μελωδία σιωπηλή, καθώς εκατοντάδες βιβλία γεμίζουν τα ράφια στους ψηλούς τοίχους, ενώ πίνακες του Νίκου Χατζηκυριάκου ‑ Γκίκα αλλά και δεκάδες ενθύμια καλλιτεχνών που έχουν φιλοξενηθεί εδώ, παραμένουν διακριτικά στο χώρο.

Ο διάσημος βρετανός συγγραφέας και ποιητής, John Betjeman, είχε γράψει πως αυτό το σαλόνι «είναι ένα δωμάτιο του κόσμου«, αναφερόμενος στη φυσική ομορφιά του χώρου.

Αλήθεια, εδώ συναντά η ελιτίστικη πολυτέλεια την απόλυτη απλότητα. Η εντυπωσιακή στέγη από ξύλο, το στρογγυλό μαρμάρινο τραπέζι με απίστευτης ομορφιάς μοτίβα από εκκλησία της Βερόνας του 13ου αιώνα, όλα λες και είναι σχεδιασμένα εξ’αρχής να συνυπάρξουν σε αυτόν τον χώρο.

Το κτήμα είναι 9 περίπου στρέμματα και βρίσκεται στην περιοχή Καλαμίτσι της Καρδαμύλης στη Μεσσηνία. Περιλαμβάνει τέσσερα πετρόκτιστα κτίσματα: την κυρίως Οικία, το γραφείο-studio και άλλα δυο βοηθητικά κτίσματα.

Όπως αναφέρεται και στην ειδική σελίδα του Μουσείου Μπενάκη για την Οικία των Patrick και JoanLeigh Fermor, «ο Patrick και η Joan Leigh Fermor θαύμαζαν και αγαπούσαν την Ελλάδα και αποφάσισαν να χτίσουν το σπίτι τους στην Καρδαμύλη της Μάνης και να ζήσουν εκεί για το υπόλοιπο της ζωής τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1996, δώρισαν την Οικία Leigh Fermor στο Μουσείο Μπενάκη, εκφράζοντας την επιθυμία να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του Μουσείου αλλά και να φιλοξενεί ερευνητές και να παραμείνει ανοιχτή για το κοινό. Η λειτουργία της Οικίας περιλαμβάνει φιλοξενίες ερευνητών, εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και οργανωμένες επισκέψεις και ειδικές πολιτιστικές διοργανώσεις για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες για την Οικία Πατρικ Λι Φερμορ στην Καρδαμύλη μπορείτε να βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη.

Ο σερ Πάτρικ Μάικλ Λη Φέρμορ ή, όπως είναι ευρέως γνωστός, Πάτρικ Λι Φέρμορ ήταν Βρετανός συγγραφέας, λόγιος και φιλέλληνας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντίσταση στην Κρήτη απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ όσο ζούσε, θεωρείτο ως ένας «από τους μεγαλύτερους εν ζωή Βρετανούς περιηγητές».

Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ παντρεύτηκε το 1968 την Τζόαν Ελίζαμπεθ Ράινερ, που τον συνόδεψε σε πολλά από τα ταξίδια του μέχρι το θάνατό της στην Καρδαμύλη τον Ιούνιο του 2003 στην ηλικία των 91.

Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ πέθανε στις 10 Ιουνίου 2011, σε ηλικία 96 ετών.