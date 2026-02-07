Όλες οι αργίες του 2026: Πότε πέφτουν Απόκριες, Τσικνοπέμπτη και Πάσχα

Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες αργίες, είναι όλος ο κόσμος ώστε να βρούμε μία ανάσα ξεκούρασης και ανεμελιάς από την καθημερινότητά μας. Όλοι αναζητούν στα ημερολόγιά τους το πότε πέφτουν οι Απόκριες, και η Καθαρά Δευτέρα ώστε σιγά – σιγά να μπούμε στην άδεια του Πάσχα.

Η αποκριάτικη περίοδος ξεκίνησε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, και αναμένεται να κορυφωθεί με την Καθαρά Δευτέρα, που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και πέφτει 23 Φεβρουαρίου. Χάρη σε αυτήν την αργία, θα μπορούμε να απολαύσουμε και 3ήμερο μακριά από δουλειές και σχολεία.

Η Τσικνοπέμπτη πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου ενώ η Κυριακή του Πάσχα πέφτει φέτος 12 Απριλίου.

Δείτε εδώ τις «χαμένες αργίες» μέσα στο 2026.

Αναλυτικά όλες οι αργίες και το τριώδιο