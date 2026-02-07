Ελλάδα

Όλες οι αργίες του 2026: Πότε πέφτουν Απόκριες, Τσικνοπέμπτη και Πάσχα

Τέσσερα τετραήμερα μας περιμένουν μέχρι τέλος του χρόνου
Planning and scheduling meeting calendars, activities, time management, notifications and reminders of important events with virtual screens

Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες αργίες, είναι όλος ο κόσμος ώστε να βρούμε μία ανάσα ξεκούρασης και ανεμελιάς από την καθημερινότητά μας. Όλοι αναζητούν στα ημερολόγιά τους το πότε πέφτουν οι Απόκριες, και η Καθαρά Δευτέρα ώστε σιγά – σιγά να μπούμε στην άδεια του Πάσχα.

Η αποκριάτικη περίοδος ξεκίνησε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, και αναμένεται να κορυφωθεί με την Καθαρά Δευτέρα, που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και πέφτει 23 Φεβρουαρίου. Χάρη σε αυτήν την αργία, θα μπορούμε να απολαύσουμε και 3ήμερο μακριά από δουλειές και σχολεία.

Η Τσικνοπέμπτη πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου ενώ η Κυριακή του Πάσχα πέφτει φέτος 12 Απριλίου.

Δείτε εδώ τις «χαμένες αργίες» μέσα στο 2026.

Αναλυτικά όλες οι αργίες και το τριώδιο

  • Τσικνοπέμπτη: 12 Φεβρουαρίου
  • Αποκριά – Της Απόκρεω: 15 Φεβρουαρίου
  • Αποκριά – Της Τυροφάγου: 22 Φεβρουαρίου
  • Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
  • Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026
  • Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026
  • Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026
  • Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026
  • Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
  • Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026
  • Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
  • Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026
  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
  • Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
  • Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 (τριήμερο)
  • Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
115
112
106
98
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας έχει ξεκινήσει επαφές με τοπικούς φορείς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του κάμπινγκ ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου
Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στην Φοινικούντα
Το χαμένο κινητό πρόδωσε την μητέρα στον Βόλο που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία με θύμα την κόρη της
Η συσκευή βρέθηκε από έναν πολίτη, ο οποίος διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο δεν ήταν κλειδωμένο και, ερευνώντας το, εντόπισε εννέα φωτογραφίες της 7χρονης κόρης της γυναίκας σε γυμνές στάσεις
Θλιμμένο κορίτσι
Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με δεκάδες μολότοφ και δακρυγόνα έξω από το ΑΠΘ – Περίπου 300 προσαγωγές, τραυματίστηκε αστυνομικός
Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις δυο τα ξημερώματα όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ
Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
16
Newsit logo
Newsit logo