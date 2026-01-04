Αυτές είναι οι «χαμένες» αργίες του 2026: Οι δύο μεγάλες γιορτές που πέφτουν Σάββατο

Το 2026 ήρθε και οι προνοητικοί ήδη ξεψαχνίζουν ημερολόγια να δουν πότε πέφτουν οι επόμενες αργίες και αν αναμένονται τριήμερα ή τετραήμερα.

Προς στεναχώρια αρκετών, το 2026 μας επιφυλάσσει 2 χαμένες αργίες καθώς πέφτουν Σάββατο. Ωστόσο οι μαθητές θα απολαύσουν ένα Πάσχα που χαρίζει σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης.

Πέρα από την Καθαρά Δευτέρα και τη Δευτέρα του Πάσχα που ανέκαθεν δημιουργούσαν τριήμερο, φέτος μας κάνει την χάρη και η Πρωτομαγιά που πέφτει Παρασκευή.

Δευτέρα πέφτει και του Αγίου Πνεύματος (1η Ιουνίου) δίνοντας και πάλι τη δυνατότητα στους μαθητές για 3ήμερο διακοπών.

Όλες οι αργίες του 2026: