ΟΛΜΕ για Σοφία Χρηστίδου: «Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι»

Ανακοίνωση για τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου, η οποία πέθανε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, εξέδωσε η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της Σοφίας Χρηστίδου εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της καθηγήτριας.

Το τραγικό περιστατικό με την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη τη χώρα και έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών στο ελληνικό σχολείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η στάση της κοινωνίας και της πολιτείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς, καθώς και οι πιέσεις που συσσωρεύονται καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον. Όπως επισημαίνεται, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους μέσα σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων απαιτήσεων, χωρίς την αναγκαία θεσμική και ουσιαστική στήριξη.

Η ομοσπονδία περιγράφει μια πραγματικότητα που, όπως αναφέρει, επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τη λειτουργία των σχολείων. Μεταξύ των βασικών προβλημάτων καταγράφονται τα μεγάλα τμήματα με 27 και 28 μαθητές, η έλλειψη επαρκών υποστηρικτικών δομών -όπως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι- καθώς και οι συνεχείς μετακινήσεις εκπαιδευτικών, που συχνά αναγκάζονται να εργάζονται σε τέσσερα ή και πέντε διαφορετικά σχολεία.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ τονίζει, ότι μέσα στη σχολική καθημερινότητα αντανακλώνται και τα ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα, που βιώνουν μαθητές και οικογένειες. Οι οικονομικές δυσκολίες, το έντονο άγχος για τις εξετάσεις, η εξάρτηση από τα φροντιστήρια και ένα ολοένα πιο πιεστικό εξεταστικό σύστημα δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής πίεσης για όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στον παιδαγωγικό τους ρόλο, παρά – όπως σημειώνεται – την εντατικοποίηση της εργασίας τους, την οικονομική απαξίωση του κλάδου και ένα κλίμα πειθαρχικών ποινών και διώξεων, που επιβαρύνει το εργασιακό περιβάλλον στα σχολεία.

Η ΟΛΜΕ υπογραμμίζει, ότι η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί να περιορίζεται σε διακηρύξεις. Αντίθετα, ζητά την ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, καθώς και τη δημιουργία δομών, που θα στηρίζουν έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινότητά τους.

Ταυτόχρονα, η ομοσπονδία επισημαίνει ότι η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης σε επιμέρους ευθύνες μαθητών, γονέων ή εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει το ζήτημα κυρίως με διοικητικούς ή νομοτεχνικούς όρους. Κατά την ίδια, το κεντρικό πρόβλημα παραμένει η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου και των ανθρώπων που το υπηρετούν – μια αποστολή που, όπως αναφέρει, οι πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται δεν υπηρετούν επαρκώς.

Η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού στη Θεσσαλονίκη θεωρείται από την ΟΛΜΕ απολύτως αναγκαία. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό -όπως τονίζεται- είναι να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου.

«Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ένα δημόσιο σχολείο που θέλει να μορφώνει ουσιαστικά τα παιδιά οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους που το κρατούν όρθιο καθημερινά.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκπαιδευτικού που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη δημόσια συζήτηση κυριαρχεί η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού από την Κοινωνία και την Πολιτεία, οι πιέσεις δηλαδή που συσσωρεύονται καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον και η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης των εκπαιδευτικών από την πολιτεία.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στα σχολεία επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο το εκπαιδευτικό έργο και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών.

Μεγάλα τμήματα 27 και 28 μαθητών, η απουσία επαρκών υποστηρικτικών δομών, όπως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, οι συνεχείς μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε 4 και 5 σχολεία, καθώς και η διαρκής μεταφορά νέων ευθυνών στους εκπαιδευτικούς συνθέτουν μια πραγματικότητα που δυσκολεύει ουσιαστικά τη λειτουργία του σχολείου.

Παράλληλα, μέσα στη σχολική ζωή αντανακλώνται τα προβλήματα που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους: οικονομικές δυσκολίες, έντονο άγχος για τις εξετάσεις, εξάρτηση από τα φροντιστήρια και ένα ολοένα πιο πιεστικό εξεταστικό σύστημα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στον παιδαγωγικό τους ρόλο, παρά την αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας τους, την οικονομική απαξίωση του κλάδου και ένα κλίμα πειθαρχικών ποινών και διώξεων που επιβαρύνει το εργασιακό περιβάλλον στα σχολεία.

Η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί να παραμένει στα λόγια. Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, καθώς και η δημιουργία δομών που θα στηρίζουν έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.

Η μετατόπιση της συζήτησης σε επιμέρους ευθύνες μαθητών, γονέων ή εκπαιδευτικών λειτουργεί με όρους νομοτεχνικούς και διοικητικούς. Κυρίαρχο όμως ζήτημα είναι η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου και των ανθρώπων που το υπηρετούν, αποστολή που οι πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από όσους κυβερνούν και διοικούν απέχουν πολύ από το να την υπηρετούν.

Η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού στη Θεσσαλονίκη είναι απολύτως αναγκαία. Ωστόσο, εξίσου αναγκαίο είναι να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι. Ένα δημόσιο σχολείο που θέλει να μορφώνει ουσιαστικά τα παιδιά οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους που το κρατούν όρθιο καθημερινά.”

Η προτεραιότητα πρέπει να είναι η επιστροφή σε ένα σχολείο με κέντρο τον άνθρωπο.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ