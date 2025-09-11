Ελλάδα

Ολοκληρώνονται τα έργα για την ανάδειξη των μνημείων στην Κω που επλήγησαν από τον σεισμό του 2017: Στα 10 εκατ. ευρώ το κόστος

Τέμενος Defterdar και η μαρμάρινη κρήνη της κάθαρσης στο επίκεντρο των μεγάλων έργων του υπουργείου Πολιτισμού
Το σχέδιο για το Τέμενος Defterdar
Υλοποιώντας το πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της Κω, που επλήγησαν από το σεισμό του 2017, το υπουργείο Πολιτισμού ολοκληρώνει τις εργασίες προστασίας, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του τεμένους Defterdar και της -μαυριτανικής τεχνοτροπίας- μαρμάρινης κρήνης της κάθαρσης, στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κω.

Το τέμενος και η κρήνη υπέστησαν σημαντικές βλάβες από το σεισμό, με αποτέλεσμα τη διακοπή των εμπορικών χρήσεων του ισογείου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, μετά την αφαίρεση του εξοπλισμού των καταστημάτων, στο ισόγειο, διαπιστώθηκαν περαιτέρω φθορές, που δεν ήταν ορατές, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.500.000 ευρώ, υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟ.

Τέμενος
Στιγμιότυπο από το 2017 όπου επλήγησε το τέμενος από τον σεισμό / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

«Από το 2017, που  το νησί βίωσε τις συνέπειες ενός ισχυρού σεισμού, μέχρι το 2019, δεν υπήρξε καμία προετοιμασία για την αποκατάσταση των “πληγωμένων” μνημείων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων στην Κω, ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το 2020, ξεκινήσαμε με την ωρίμανση των μελετών, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν», ανέφερε αρχικά η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Τα έργα δημοπρατήθηκαν, υπεγράφησαν οι συμβάσεις και ξεκίνησαν τα έργα σε όλα τα σεισμόπληκτα μνημεία, τα οποία, πλέον, σταδιακά ολοκληρώνονται και αποδίδονται στην τοπική κοινωνία, όπως είχαμε δεσμευθεί. Ήδη, ολοκληρώθηκαν τα έργα της αποκατάστασης της Πύλης του Φόρου και του Κάστρου της Νεραντζιάς. Το τέμενος Defterdar και η κρήνη της κάθαρσης δεσπόζουν, στην πλατεία Ελευθερίας, από τα τέλη του 18ου αι.

Στο έργο που είναι σε εξέλιξη ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις που αφορούν στη στερέωση και αποκατάσταση του τεμένους, τόσο του χώρου του ισογείου με τα καταστήματα, όσο και του ορόφου με τον χώρο προσευχής, στην αναστήλωση – επανατοποθέτηση στον αύλειο χώρο της κρήνης της κάθαρσης και στην ανέγερση του μιναρέ. Οι εργασίες ολοκληρώνονται με το έργο του φωτισμού ανάδειξης του μνημείου, την εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας και αντικεραυνικής προστασίας. Στόχος  μας είναι να επανενταχθεί, στον πολιτιστικό χάρτη της Κω, ένα εμβληματικό μνημείο αναβαθμίζοντας, συγχρόνως, την εικόνα του ιστορικού κέντρου του νησιού», συνέχισε η υπουργός.

Ζημιές στο τέμενος στην Κω από τον ισχυρό σεισμό του 2017
Ζημιές στο τέμενος στην Κω από τον ισχυρό σεισμό του 2017 / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Το τέμενος Defterdar βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κω. Κτίστηκε το 1770 – 1780 επάνω στα ερείπια χριστιανικών και ρωμαϊκών ναών. Το τέμενος έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Η κρήνη της κάθαρσης αποτελεί κατασκευή του 1936, από τους Ιταλούς, μετά την οριστικοποίηση του νέου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Κω και την διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας.

